日揆頻呼不加息 Yen兌港元見5.27

市場照估本月底上調利率 雖然石破茂剛上任日本首相，但原屬鷹派的他已多次表達暫時不宜加息，加上美元強勢之下，日圓兌每美元繼周三跌2.02%，創2022年6月最大單日跌幅之後，昨日曾再跌逾0.5%，見逾一個月低位147.24。其後跌幅收窄約一半至146.63附近上落，每百日圓兌港元則曾報約5.27算。然而市場仍然相信日本利率正常化之路徑不變，只是過程或有些障礙，就算今年不加，明年初也要加息。

石破茂日前與日本央行行長植田和男交流，意見包括當前並不適合進一步加息。日本內閣官房長官林芳正昨日澄清說，首相沒有向行長詢問有關貨幣政策的任何具體細節。對於圓匯波動，財務大臣加藤勝信表示，希望以一種緊迫感來觀察外匯市場，包括投機性波動，並將與市場充分溝通，根據政府與日本央行的聯合聲明，與日本央行密切合作，力求盡快擺脫通貨緊縮。

服務業PMI連續3個月擴張 雖然官方急於澄清，但市場並不買帳。國際評級機構穆迪高級經濟學家Stefan Angrick指出，新首相取態轉變值得關注，因石破茂以往長期批評過去自民黨的方針，包括已故的安倍晉三執政期間所實施的「安倍經濟學」，就是貨幣寬鬆政策。機構數據顯示，日本央行今年加息0.1厘的機會率低於一半，但Angrick仍認為，本月底日本央行將會加息，原因是央行9月會議紀錄對經濟前景樂觀。

不過，昨日出爐的日本9月服務業採購經理指數（PMI）終值向下修訂至53.1，低於8月終值的53.7及9月初值的53.9，暫且連續3個月處於50以上的擴張水平。

除此之外，政治事件短期內仍將困擾着圓匯的走向。法國農業信貸證券宏觀策略師松本賢表示，隨着經濟和通脹前景步入正軌，即使市場預計日本央行本月加息，但新首相早前已宣布將於下周三解散國會，並於10月27日舉行大選，或令本月加息出現變數；他預計日央行下次加息將會是明年1月，而不是之前。

MRB Partners固定收益策略師Mazen Issa認同，如果今年底前加息沒有發生，明年初日本央行將會加息，惟日圓進一步走弱的可能性將有限。業界分析也大致認為，除非圓匯出現大變動，否則央行暫時或按兵不動。

日股彈 上周外資回流401億 另方面，近期中港股市大升，市場猜測資金由日股轉移至中港股市，尤其日經平均指數周三下挫2.18%，更令有關言論變得言之鑿鑿。不過，日本財務省的數據顯示，上周（9月22至28日）外資淨買入日股及基金金額高達7,579億日圓（約401.18億港元），為7周以來首次淨流入。短中長期日本債券方面，於上周亦錄淨買入，高達7,425億日圓。日經平均指數昨日反彈，全日升約1.97%或743點，以38,552點收市。

至於上月已回絕Circle K加拿大母企收購建議的7-11便利店母企日本Seven ＆ i傳出新計劃，據報正探討出售其在銀行業務Seven Bank的部分股權，以表明希望更專注於其核心的7-Eleven業務。

外資上周淨買入日本證券情況 日經平均指數走勢 每百日圓兌港元表現