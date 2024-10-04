絲絲講場：阿里主席傳買美式足球隊

近日中港股市大反彈，相信唔少投資者都收穫甚豐。有錢就自然會想消費，此乃人之常情，而一般人賺到錢可能會行街買衫、買手袋之類，但作為腰纏萬貫嘅上市公司主席，想買嘅嘢都自然與別不同。

消息透露，蔡主席連同一間私募股權公司Ares Management正喺度同邁阿密海豚隊老闆Stephen Ross傾緊數。蔡主席就打算通過自己嘅家族辦公室藍池資本購買3%股份，而Ares就打算買入10%股份。據講今次交易嘅條款，邁阿密海豚隊嘅估值達到81億美元（約631.8億港元），就算只買3%股權，都講緊大拿拿2.43億美元（近19億港元）。

不過又咁講，最近阿里股價表現難得咁生性，的確值得慶祝吓，區區幾億美金對蔡主席嚟講又唔算大錢。

回想起今年初，蔡主席喺阿里嘅業績分析員會議上大派定心丸，話買阿里股票回報一定好過買美債。依家睇番，阿里股價今年內累計升咗差唔多五成，點止跑贏咁簡單，直頭拋離幾條街。

余絲韻