歐盟料夠票通過對華電動車加徵關稅

法國總統馬克龍宣稱，中國對車企的補貼扭曲市場，已「不能承受」，不重新建立公平的競爭環境，跟保護歐洲工業的願景有悖。捷克拒絕表態，但說將認真對待歐盟委員會關於「中國不公平做法」的提案，並指美國、加拿大、土耳其和巴西已經出手。

豐田擬推遲北美產電動車 就算特斯拉（Tesla）獲歐盟網開一面，其業務仍面對來自各方面的經營壓力，繼日前公布的第三季交車量差過預期後，最經濟實惠的Model 3標準續航後驅版被揭已不再在美國提供。它售價38,990美元，使用中國的磷酸鐵鋰（LFP）電池，遂無法獲取美國政府的稅務優惠。

近期華府宣布對包括電動車在內的中國進口商品提高關稅，其中電動車加至100%，而電池及關鍵礦物則被徵收25%的關稅。此外，使用中國製零件的車輛（如LFP電池）將無法獲得聯邦政府提供的7,500美元稅收抵免。

電動車市場激烈的競爭不止影響Tesla，連日本汽車巨頭豐田據報亦打算推遲在北美地區生產電動車的計劃。據了解，由於設計調整和電動車銷售放緩，其美國肯塔基州工廠生產首款電池電動車，開始時間由2025年底推遲到2026年上半年。豐田原先計劃在未來兩年於美國推出5到7款電動車，惟如今計劃未知會否有變。

雖然電動車業務的擴張大計放緩，但無礙豐田加大新業務投資，其宣布將再向電動飛行器初創Joby Aviation投資5億美元，以支持Joby對其電動垂直起降飛行器進行持續認證，並加速雙方在商業化生產方面合作。