文壹川辭任洲際航天主席 股價瀉15％

披露權益資料顯示，文壹川仍持有公司25.41%股權，卸任董事報稱是想專注及投放更多時間於航天業務的發展及日常管理，於董事會擔任較次要的角色。值得一提的是，文氏前年持股60%以上，更說過會在此基礎上增持，現實卻是連環減持。

再有3名非執董跳船 事實上，洲際航天今年接連有多名董事「跳船」，周三輪到非執行董事郭華東及馬茲蘭•賓蒂•奧斯曼，以及獨立非執行董事王建宇，但最惹議的是財經事務及庫務局前副秘書長古嘉利。

古氏原為執董兼副主席，已於6月下旬退任。公司卻於6月中披露，跟她討論其職位時「被引導認為」她同意辭去上述職務，按此假設對方不久後會提交辭任函，向她支付一筆款項，乃其所有應計薪金、代通知金及離職酬金，她卻聲稱自己對薪酬存在分歧，且無提供辭任函予公司，弄得公司要求她提供辭任函，或向公司退錢。

洲際航天周三委任阿拉伯信息通信技術組織總幹事Mohamed Ben Amor為執董，更接替文壹川做董事會主席，又委任塞爾維亞前總統鮑里斯•塔迪奇為獨立非執董。

麥格理持股降至7.82% 不管如何，文壹川仍是洲際航天主要管理層。他2021年4月入主公司，直到今年6月30日，一直吹噓的航天業務都是「零收入」，公司從未賺錢，虧損累積接近5億元人民幣。

另外，澳洲金融集團麥格理於9月27日再減持洲際航天128.2萬股，持股量由8.15%降至7.82%。事緣公司去年向多家金融機構融資不果後，找到麥格理認購一筆可換股債券，可是對方行使換股權才有錢落袋。麥格理早就表明無意做洲際航天的長期股東，因此行使換股權後就沽貨。