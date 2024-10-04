券商籲財政用於民生

內地政府上周祭出組合拳救市，但市場仍然感覺可以加碼。中金發表報告表示，內地金融周期下半場，需求不足的矛盾突出，上月底中國人民銀行、中國證監會、國家金融監督管理總局發布多項政策，之後輪到政治局會議進一步釋放積極的政策信號，市場反應積極。貨幣政策仍有寬鬆空間，但在私人部門去槓桿的大背景下，財政加碼的必要性顯著提升。

專家倡發債10萬億 該行認為，在傳統基建空間縮減的背景下，財政支出重點由基建投資向民生轉變有助於財政提質增效。因內地民生支出還有較大空間可以發揮，包括教育、衞生、社保等支出。

該行估算的空間是從2025到2035年每年在上一年基礎上可以新增1.4萬億元（人民幣‧下同）左右。若要將實際經濟增長提高一個百分點，在不考慮其他政策的情況下，可能需要民生支出淨增加1.3萬億至兩萬億元。

財政部前財政科學研究所所長賈康更表示，政府可通過發行多達10萬億元的專項債，大幅增加對公共項目的投資來提振經濟信心。

他解釋，以2008年為例，內地推出4萬億元一籃子投資計劃，佔比超過當年國內生產總值（GDP）的10%，而中國去年GDP已超過126萬億元，但去年第四季實施預算調整方案，只有一萬億元的增發國債，今年首輪超長期特別國債也只有一萬億元，佔GDP不到1%，因此，現時加大國債規模籌資，安排到4萬億元，甚至10萬億元，也並不算誇張。