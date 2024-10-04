亞投行支援發行熊貓債

亞洲基礎設施投資銀行行長金立群表示，看到各國有巨大需求以本幣發債融資，並有許多國家就如何發行「熊貓債券」（即由境外公司在內地發行、以人民幣計價的債券）求助，更揚言會支援人民幣債券的浪潮。

亞投行將為發展中國家的「熊貓債」提供擔保及支持。自去年由亞投行與非洲開發銀行共同擔保的埃及首筆可持續發展熊貓債，在中國銀行間市場發行，達成非洲主權國家首次發行「熊貓債」後，金立群稱，亞投行其他成員國亦有就該筆「熊貓債」如何發行取經，並躍躍欲試。他強調，該行正積極回應發展中國家所需。

今年規模料破二千億 「熊貓債」是中國金融改革和開放的重要突破口，為發行機構的進一步擴容，亦有助於促進資金的跨境流動與優化配置，以至推動人民幣國際化，降低美元貨幣體系的依賴。

外媒指，今年以來「熊貓債」發行規模已突破去年全年水平，去年整體發行量首次升穿1,500億元（人民幣‧下同），發行規模總計逾1,544億元，今年加速發債可見市場熱度攀升，主要受惠內地債券低成本優勢。與境外發達國家相比，「熊貓債」的發行利率在融資成本具明顯競爭力，這對境外發行人自然具有吸引力。

有業內人士預計，今年整體「熊貓債」發行額有望衝破2,000億元。