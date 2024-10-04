京二孩家庭房貸放寬

公積金貸款額上調 最多可借160萬 內地4大一線城市之首北京在9月底漏夜為樓市限購令「鬆綁」，包括進一步加大住房公積金貸款支持力度。北京住房公積金管理中心昨發文，就二孩家庭的公積金可貸款額度上調40萬元（人民幣‧下同），估算平均貸款額度將達到160萬元以上。內媒指，「北上廣深」的樓市新政推高十一長假的交投氣氛，有地產中介預測，廣州10月成交量可望增兩至三成。

北京住房公積金管理中心稱，將從助力職工安居、實施積極生育支持措施、支持建築綠色發展3方面入手，加大住房公積金貸款支持力度。為回應民眾關切職工安居，對於擁有北京戶籍二孩以上家庭打算入市買樓，房屋公積金可貸款額度上浮40萬元，即最高可貸到160萬元。

估廣州10月成交增三成 在支持生育的基調下，早在今年6月，北京市住建委、公積金中心等部門已聯合印發文件，對京籍二孩及以上的多子女家庭，購買第二套住宅，在個人按揭貸款中可享首置人士優惠。該文件實施3個月，公積金中心共受理相關貸款申請975筆、涉10.25億元，平均貸款額度105萬元。今次新政進一步擴大貸款額後，估算平均貸款額度將達140萬元以上，減輕多子女家庭買樓負擔。

10月初至今，整體一線城市的一手樓市場火熱，二手樓氣氛亦被激活。據廣州的樓盤負責人透露，買家到訪量較平時激增兩倍；內媒指，深圳當地的二手樓交易量及掛牌量齊升，不少售樓處迎來大量客流，甚至傳出工作人員通宵值班、從開盤到售罄395套房源僅8個小時的消息。因此，普遍地產中介均表示有信心交易量將迅速升溫，廣州個別中介更料增長可能達兩至三成。

不過，不少投行對內房市場逆轉抱觀察心態。建銀國際發表報告指，政治局會議明確表示要促進房地產市場止跌回穩，彰顯當局穩樓市的決心，預計近期會推出更多支持政策。該行預計，此次市場或需更長時間如6至12個月，才能逆轉固有預期，並振興房地產和土地市場。基於該行覆蓋的內房股近期股價已累漲34至72%，故提醒投資者宜關注近期獲利回吐及股權融資活動帶來的風險。

大行仍審慎看待內房風險