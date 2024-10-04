綠色金融協會促推政策搞活碳市場

港府8月時曾與多個國家代表討論建設亞洲的自願碳交易市場，香港綠色金融協會常務副會長黃翠芝表示，本港市場已有自願碳交易，但交易不太活躍，認為政府應該出台更明確的政策和標準，以推動整個碳市場的需求。

她提到，亞洲的碳排放量佔全球總碳排放量50%以上，未來30年需要66萬億美元的氣候投資，才能實現《巴黎協定》中設定的目標，認為香港在當中的發展機會龐大。該協會主席兼會長馬駿坦言，過去美息高企，削弱其他較高風險投資吸引力，導致全球碳交易過去12個月萎縮。

港可持續債券發行量料升 協會常務副會長黃超妮提到，雖然今年首3季香港可持續債券發行規模較去年同期略低，只得250億美元，但隨着美國聯儲局減息，預計發行量在第四季及之後上升。另外，港府近年積極發行綠色債券，涉及多幣種及年期，並錄得超額認購，反映國際資本市場認可本港信用及綠色可持續發展。

與此同時，香港環境、社會及管治（ESG）評級和數據產品供應商自願操守準則工作小組發布自願操守準則，香港證監會歡迎該套準則，其行政總裁梁鳳儀表示，自願操守準則可望定下高質素、可靠和具透明度的ESG訊息披露基準，有助香港在發展日漸蓬勃的綠色和可持續金融生態系統下，打擊漂綠行為。

她又鼓勵資產管理公司等金融機構，在選擇ESG產品或數據供應商時，考慮有關ESG供應商是否緊遵這套準則或其他相類似或更嚴格的標準。

該套自願操守準則是根據國際證券事務監察委員會組織建議的國際最佳作業手法編製，並備有中文及英文版本，以確保準則與其他主要司法管轄區引入的要求互通和保持一致。