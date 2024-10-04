匯德併購Synagistics通過上市聆訊

以Synagistics的公平值計，是次併購議定估值達35億元，而10名私人投資公開股份（PIPE）的投資者同意以每股PIPE投資股份10元，認購5,512.4萬股PIPE投資股份，總認購價約5.51億元。假設悉數贖回SPAC股份，概無行使發起人提成權、目標公司創始人提成權，以及匯德收購SPAC權證及發起人權證所附帶的認購權，且獲准許股權融資的認購總金額為1,500萬元。