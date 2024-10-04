匯德併購Synagistics通過上市聆訊
特殊目的收購公司（SPAC）機制自2022年推出，特殊目的收購公司併購交易（de-SPAC）終於有望「開齋」！香港金融管理局前總裁陳德霖發起的匯德收購(07841)，就併購東南亞數碼解決方案公司Synagistics已通過香港聯交所上市聆訊。該企將於10月25日舉行股東會，審議上述擬議合併。完成後，匯德收購預期會更名為「獅騰控股」，英文名稱「Synagistics Limited」。
以Synagistics的公平值計，是次併購議定估值達35億元，而10名私人投資公開股份（PIPE）的投資者同意以每股PIPE投資股份10元，認購5,512.4萬股PIPE投資股份，總認購價約5.51億元。假設悉數贖回SPAC股份，概無行使發起人提成權、目標公司創始人提成權，以及匯德收購SPAC權證及發起人權證所附帶的認購權，且獲准許股權融資的認購總金額為1,500萬元。
值得留意的是，阿里巴巴(09988)旗下阿里巴巴新加坡持股47.22%，完成後將攤薄至27.89%，但仍為該公司控股股東。
Lalamove母企第四度申掛牌
另外，港產「獨角獸」物流平台Lalamove母公司拉拉科技第四度向香港聯交所遞交上市申請，去年初傳其集資額約10億美元（約78億港元）。
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