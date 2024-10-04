大市成交飆 印花稅和味

港府7日料進帳47億 外界相信調低機會微 港股主板成交昨日回落約28.5%，但依然是今年第四高和史上第七高，單計股票部分達到2,930億元，按照現行股票印花稅制度，港府估計進帳近5.86億元，自上周二內地猛藥救市、本輪報復式反彈開展以來，合計47.18億元，對比財政預算案預計本財年綜合赤字481億元，可謂多多益善。

股票印花稅是向買賣雙方按交易金額徵收0.1%。翻查資料，9月份截至23日止，即大市仍然低迷的時候，股票成交額佔主板成交額接近90%，按照這個比例，以及本財政年度（4月1日）直至當日的主板成交總額13.02萬億元，並乘以0.2%，股票印花稅也只是234.45億元，亦即是說，7個交易日的「業績」差不多等於之前接近半年的20%。

港IPO復甦 排名進佔第四 所有印花稅佔政府整體收入接近10%，本財年的印花稅收入預計只有500億元。如今股市久旱逢甘露，港府財政負擔仍不小，外界相信港府願意調低股票印花稅的機會不大。不過，就算股市成交未必會持續近日4,000億至5,000億元的狂潮，市場相信本港新股集資生意也會好轉。

會計師樓畢馬威昨日發表《中國內地和香港IPO市場：2024年第三季度回顧》報告，指本港IPO（首次公開招股）活動在上季有復甦迹象，年初至今錄得45宗IPO，一共集資556億元，集資額和宗數均按年分別增長123%和2%，並使本港重新躋身全球5大市場，排名第四。

畢馬威相信，中央新一輪經濟刺激措施將吸引更多資金流入，繼而推動今年及未來香港大型IPO的數量，並鞏固其在全球IPO排行榜中的地位。畢馬威中國資本市場及執業技術主管合夥人劉國賢表示，即使宏觀經濟前景未明令有意上市的公司保持審慎，上月美國聯儲局開始減息有望提高股票估值，改善市場情緒，繼而推動更多企業掛牌上市。

畢馬威中國新經濟市場及生命科學行業香港主管合夥人朱雅儀則表示，投資者正恢復對香港新股市場的信心和興趣，上市機構的靈活性，以及減息和內地救市等會進一步推動IPO復甦，並強化香港作為高增長企業樞紐的地位。

本港近日股票成交額