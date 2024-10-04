聯儲怕通脹回落慢礙減息 道指低開348

美國聯儲局官員繼續為當前市場「過於激進」的減息預期降溫，里士滿聯儲銀行行長巴爾金稱，憂慮通脹回落速度太慢，或會限制減息的步伐。他表示，支持上月減息半厘的決定，也同意利率走勢「點陣圖」的預測，即是倘若通脹持續下滑，今年底前可能再減息半厘。

今年擁有貨幣政策投票權的巴爾金表示，明年美國就業市場可能再度變得緊絀，整體需求也可能回升，或導致通脹變得更加頑固。在此之前，聯儲局主席鮑威爾亦暗示，減息的步伐無必要過急。惟投資者的想法卻並非如此，反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，市場認為年底前再減息0.75厘或更多的機會超過五成，明顯比聯儲局的預測更加激進。

首領失業救濟多過預期 當然，市場上也不缺乏一些另類的觀點，例如私募股權巨頭阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）行政總裁Marc Rowan就認為，聯儲局沒有足夠理由繼續減息。他表示︰「融資活動依舊活躍，房地產價格正在上漲。」如果進一步減息，可能會使經濟過熱，結果未必好受。

各持份者對於減息步伐的分歧，部分原因或出於對經濟前景看法的不同。最新數據顯示，美國上周首次申領失業救濟人數為22.5萬人，多過預期；截至前周止持續申領人數為182.6萬人。

9月ISM服務業採購經理指數（PMI）升至54.9，高過預期，但8月工廠訂單按月跌0.2%，遜預期。美股3大指數周四早段反覆受壓，道指曾跌348點，報41,847點；標指曾跌25點，報5,684點；納指曾跌88點，報17,836點。

Ark傳投資OpenAI涉19億 股神巴菲特的投資旗艦巴郡繼續減持美國銀行（BofA），本周累計出售了約3.38億美元的股票，平均每股作價約39.4美元。減持過後，目前巴郡仍持有10.2%的美銀股權。

外媒引述知情人士透露，由著名基金經理伍德（Cathie Wood）掌舵的創投基金Ark Venture Fund，在OpenAI最新一輪融資中投資了至少2.5億美元（逾19億港元）。這筆交易是該基金對OpenAI的第二次投資。這輪融資總額據稱已達66億美元，使該公司估值達到1,570億美元，成為新創公司史上規模最大的融資之一。