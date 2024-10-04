A股ETF喪炒 博時科創50曾飆1.8倍

博時科創50在過去6個交易日累漲2.5倍，周四早段一度被挾高至37元，以截至9月底的每單位資產淨值為6.2227元計，意味有投資者以溢價4.9倍價錢搶高掃貨。該基金昨再發表風險提示，重申在交易A股ETF時應謹慎行事，特別是在十一假期期間A股休市的情況下。

投行憂2015股災重演 野村中國首席經濟學家陸挺在報告指，內地政府透過人民銀行連串刺激措施提振股市的策略，似乎相當成功，甚或太過成功，在岸和離岸股市火熱，散戶尤其是年輕人紛紛趕上開戶潮，擔心錯過看似一生只得一次的反彈市。考慮到當前市況等，該行估計，未來數周重現2015年史詩級泡沫及閃崩的風險或迅速升溫。內媒指，長假期間有中資券商的從業人員出現疑似違規行為，包括新員工無證上崗、代為操作等，引來券商陸續在公司系統內提醒業務的合規性。

雖然目前股市槓桿仍遠未達到2015年水平，但經過3年疫情、近4年的內房危機、地方政府債務高企、地緣政治緊張局勢仍在升級等，野村指，現時內地經濟基礎脆弱得多，故料政府將推出一系列財政措施和其他支持性政策，但由於股市泡沫正在醞釀，以及救市重點應關注的問題上仍存爭議，所以財政措施規模和內容仍不確定。

話雖如此，由於股票交投活躍，野村率先調升今年第四季內地經濟按年增長預測，由4.2%上調至4.4%，同時全年經濟增長預測亦從4.5%調高至4.6%，明年增長預測維持4%。

散戶重投股市搵快錢 澳新銀行亦指，內地金融政策的寬鬆力度超出該行預期。據報許多散戶打算重投內地股市，冀藉此快速獲利增加財富，即使內地經濟基本面尚未顯著改善。此輪股市強勢類似前年疫後重啟的交易市況，可是內地經濟基本面與2009年、2015年及2020年的反彈浪不同，這些牛市背後有樓市、私營企業和家庭的樂觀情緒支撐。