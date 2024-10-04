渣打：倘華泵兩萬億 恒指最樂觀見24500

渣打財富方案首席投資辦公室發表第四季展望，將恒指基本情境區間更新至介乎20,000至22,500點，而相關數字原先為該行較早前對下半年的樂觀情境。渣打北亞區投資總監鄭子豐稱，若然中央即將推出的財政措施逾兩萬億元人民幣，並有效提振信心和刺激消費，恒指有機會升至其最新的樂觀情境區間22,500至24,500點。

港股近日走勢波動，被問到會否重現2015年大時代時的暴升暴跌情況，鄭稱要視乎中央後續如何部署財政政策，以及市場會否因中東政局及美國大選出現規避風險（Risk off）。

料續整固 突破阻力大 他認為，雖然港股近日升勢如火箭般一飛沖天，且升至22,000點，惟價位仍然屬「5年來的中下游」水平，恒指不是無再向上的空間，只是市場近日交易已憧憬對中央接下來推出的財政政策，亦是大漲小回格局。在中央未進一步推出大規模財政措施前夕，港股應繼續整固，要突破22,500點，即恒指近5至10年平均約11倍市盈率的阻力相當大。

不過他相信，近日基金經理有加碼港股收窄他們低配的情況，原因是港股作為離岸市場，多少跟MSCI中國指數「齊上齊落」，基金經理亦要以此作為指標，否則會影響他們年底花紅。

建議低配內地金融板塊 板塊方面，該行最新仍對中資股評價正面，建議超配內地科技、非必需消費品及健康護理股，但低配內地金融板塊。鄭解釋，內銀月底業績期臨近，基本面有惡化風險，加上中央的「抵押A股」新政受惠者並不是內銀，建議持有內銀股的投資者應轉泊入內險及券商板塊。

此外，渣打亦看好金價後市，指其受惠減息、央行需求及宏觀地緣政治風險，將12個月目標價調高至每安士2,800美元，即比昨日盤中高位有5%左右上升空間，又料若美元未來持續走弱，中國人民銀行或重新加碼買入黃金。