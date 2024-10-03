宏觀剖析：減息吸引投資者重返市場

雖然市場預期資金由貨幣市場基金流出，將利好風險資產，惟貨幣市場仍持續吸引資金流入，於8月份創下6.6萬億美元的新高。

開啟減息周期，或會吸引部分投資者重返市場，但鑑於市場已經反映漸進式的減息路徑，因此減息或不會帶來重大影響。

鑑於對經濟穩健程度的樂觀情緒，以及通脹壓力得到紓緩，美國消費者信心在8月份反彈。市場雖然樂見美國消費前景改善，但深入研究調查數據可以發現，憂慮有所升溫，尤其是擔憂關於勞動力市場狀況惡化。就業數據最近明顯轉差，失業率上升，就業機會減少。

價值股值得看好 調查數據亦反映消費者仍然對個人財務狀況感到擔憂，如果就業進一步惡化，或會導致消費支出迅速回落。這種情況對低收入消費者的影響尤其嚴重，他們面臨着更高的物價，加上新冠疫情期間積累的超額儲蓄已經耗盡，現在日趨傾向使用信用卡。

雖然現時股票的估值普遍偏高，仍維持略為偏高的配置，因為股票有望受惠於寬鬆的貨幣政策，並且經濟增長仍然穩健，故繼續對價值股維持偏高配置，因為其相對估值更具吸引力，加上增長股的升幅較為集中，估值偏高，其表現或會受盈利遜於預期所影響。

在固定收益方面，繼續看好孳息率較高的部分，如高息債券、新興市場債券，因基本面整體仍具支持。

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