大行觀點：債市受惠環球寬鬆幣策環境

市場利率及債券價格的走勢通常相反，惟減息環境下，固定收益表現與經濟狀況關聯性大。就業市場輕微放緩或經濟「軟着陸」時，固定收益可締造強勁回報。若就業市場持續顯著惡化，市場或面對更多阻力，可能影響固定收益的表現。9月份聯儲局減息是反映美國經濟現況的一個正面信號：通脹再度邁向當局所訂的2%目標，確保就業市場保持強勁。

有助應對經濟轉弱 聯儲局已消除首次減息的部分不明朗因素，但其未來行動將取決於經濟數據。近月美國經濟表現好淡紛呈，勞工市場等一些範疇表現疲弱，但另一些範疇表現強勁，一旦經濟放緩的速度超過通脹復常的步伐，料當局將有更大壓力放寬當前貨幣政策立場。若事實證明通脹回落至傳統目標的最後一步難以實現，那麼透過提高通脹目標來降低減息門檻的呼聲可能會愈來愈高。

目前對環球信貸資產類別的表現維持均衡觀點，並展現機遇，可投資於由優質企業所發行、處於資本結構較低層的證券，以締造具競爭力的收益。此外，如能從廣泛的信貸範疇挑選證券，並靈活配置於各類固定收益範疇及不同級別的信貸，應有助投資者駕馭可能轉弱的經濟環境。

整體而言，信貸和息差範疇仍然蘊藏吸引的收益機會，而且具有息差收窄潛力，資本永久減值的風險亦有限。往績顯示，高股本回報率、低槓桿及盈利持續增長等基本因素正面的公司，都在經濟進入增長放緩周期時表現向好。相反，當金融狀況收緊時，財務實力較弱的公司面對再融資成本高企的挑戰。

在這環境下，證券選擇和對息差範疇配置與資本結構的區分能力相當重要，而保本及限制違約造成永久資本損失同樣關鍵。

美國投資級別信貸及優先證券較為優質，孳息率較高，而且對利率變動的敏感度較低，因此歷來都在聯儲局減息後錄得正回報。在過去4個減息周期（不計環球金融危機後的2007年減息周期）開始後的3個月、6個月及12個月期間，上述兩類資產都表現優於美國國庫債券、美國按揭抵押證券及美國高收益債券。

優先證券回報勝國債 環球金融危機後的衰退導致金融業出現整合，對債券、股票及優先證券等金融資產造成重大影響。鑑於金融市場對優先證券的配置龐大，因此這類資產顯著受壓。繼環球金融危機及政府加強監管後，目前全球銀行的資產負債表處於最強勁的水平，優先證券亦回升至歷史新高。

往績顯示，當聯儲局改變立場並展開減息周期時，孳息率便會下跌。當聯邦基金利率（借貸成本）下跌及10年期美國國債孳息率回落時，優質美國投資級別信貸及優先證券的回報普遍優於美國國庫債券及美國按揭抵押證券。

除了聯儲局的利率路徑外，投資者同樣關注美國勞工市場、通脹，以及經濟增長趨勢。面對當下的不確定及波動環境，主動管理、採取防守性策略，以及利用更多信貸工具選擇，是在新利率環境下爭取潛在超額回報的關鍵。

宏利投資管理