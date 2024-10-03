地產速報一覽

●高力指出，該行獲委託出售深水埗黃金大廈的戲院部分、禮堂天台、商舖，分布於地下、1至3樓，總實用面積約17,789方呎，市場估值約2.3億至2.5億元。據悉，物業由鄧成波家族持有。

●第一太平戴維斯（香港）表示，獲委託出售銅鑼灣駱克道487至489號L'HART全幢銀座式商廈，總建築面積約32,681方呎，意向價約6億元。據了解，項目2017年買入價約9.65億元。

●資料顯示，北角城中心地下部分及1樓部分，以3.1億元登記易手。據悉，是次成交涉及總面積逾4萬方呎，現時月租逾140萬元，原業主於2009年以約3.55億元購入。

●地產代理監管局數據顯示，截至9月底持牌代理38,677人，按月再少46人，連跌5個月，創逾6年半新低。同期代理分行數量錄6,793間，按月增加9間。

●世邦魏理仕表示，九龍塘根德道22號豪宅以招標形式出售，物業為一幢兩層高住宅，現有地積比樓面面積約8,532方呎，附設約一萬方呎私人花園，意向價約4億元。