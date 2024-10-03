公居屋交投上月暫減半

整體樓市氣氛回落，未補價第二市場交投萎縮，根據香港房屋委員會資料，同類公屋及居屋9月暫錄88宗成交，較8月同期急跌約47.3%，連跌兩個月，交投量本月中會再有調整。

據了解，上月同類市場只錄一宗樓價低於100萬元成交，單位為將軍澳公屋景林邨一個實用面積約264方呎單位，成交價99萬元，呎價約3,750元。而8月全月第二市場交投量經調整後，錄270宗，較7月全月下挫約23.3%。

錦暉苑撻訂貨賣平10% 未補價市場樓價同時回落，新居屋二手撻訂貨跌價重售。萬方地產葉搏麟指，馬鞍山錦暉苑低層14室，實用面積約424方呎，撤辣後3月曾以410萬元沽出，買家終止交易，以430萬元重新放售，原業主已移民，減價至368萬元成交，呎價約8,679元，約半年賣平約10.2%。原業主一手購入價為299萬元。

部分業主蝕賣離場。世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田居屋愉翠苑A座低層8室，實用面積約650方呎，套三房間隔，放盤半年，減90萬元後，以590萬元售出，呎價約9,077元。據了解，原業主於2021年1月以698萬元購入，逾3年帳面虧蝕108萬元，貶值約15.5%。