新世界粉嶺項目傳補價低於22億

上述地盤位於馬適路，美景新邨的東北位置，早前已向城市規劃委員會提交規劃申請，以地積比率7.2倍，興建4幢樓高32層的樓宇，另設兩層地庫及4層平台，住宅樓面約93.21萬方呎，提供約2,300伙。同時提供約18.64萬方呎商業面積，作零售及會所等用途。

消息稱是次以傳統補地價形式達成換地協議，為古洞北及粉嶺北新發展區次宗已補地價個案。

市場估今季無官地供應 此外，雖然近月不乏私人住宅項目達成換地協議，惟本年度整體私宅供應仍然緩慢，政府將於短期內公布今年10至12月季度賣地計劃，惟考慮到賣地表內的住宅地位置及規模，測量師認為若今季最終沒有官地供應也不足為奇。

發展局公布上季賣地計劃時，提及本財政年度上半年（4至9月）可供興建單位僅約4,065伙，即使計及過去一季完成補地價的私人項目，住宅供應距離全年目標1.32萬伙仍有相當差距。萊坊執行董事方耀明表示，減息因素及股市向好有利樓市發展，惟住宅項目發展成本高昂，現時賣地表內的住宅地規模較大，即使政府推出土地，發展商未必進取投標，認為政府暫緩推地一季亦非壞事。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，觀乎目前賣地表內的土地，其中赤柱豪宅地現階段推出會較為浪費，因做價一定不理想，啟德、大嶼山等大型土地更有機會流標收場。儘管本年度供應達標機會較低，但最好還是放緩土地供應。