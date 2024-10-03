天瀧兩現樓示範戶曝光或今月再賣

恒基地產主席辦公室顧問于正人指，樓盤獲綠建環評暫定金級認證。最新曝光的經改動連家具單位為3座20樓B室，實用面積1,085方呎，套三房連儲物房間隔，客飯廳外連流線型露台，享開揚海景。發展商同步開放3座20樓A室無改動示範單位，為實用面積1,102方呎三房戶。