天瀧兩現樓示範戶曝光或今月再賣
啟德跑道區新盤相繼落成，恒基地產(00012)等6大發展商合作的天瀧，已獲批滿意紙，昨首度開放兩個現樓示範單位供傳媒參觀。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝稱，預計本月下旬作新一輪銷售。
恒基地產主席辦公室顧問于正人指，樓盤獲綠建環評暫定金級認證。最新曝光的經改動連家具單位為3座20樓B室，實用面積1,085方呎，套三房連儲物房間隔，客飯廳外連流線型露台，享開揚海景。發展商同步開放3座20樓A室無改動示範單位，為實用面積1,102方呎三房戶。
天璽‧天傳6日收1.7萬票
新鴻基地產(00016)的啟德新盤票王天璽‧天，收票走勢凌厲。傳項目於過去6日累收約1.7萬張入票，按本周六以價單形式出售204伙計，已超購約82倍。同系屯門兆康NOVO LAND第3B期，昨加推價單6號，涉77伙，折實平均呎價約12,086元，開放式戶售價310.16萬元起。項目周日推售154伙，當中124伙屬價單單位。
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