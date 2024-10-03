二手見紅：Wetland Seasons Park呎價跌穿萬元 4年貶兩成
半新盤蝕賣吸客，天水圍Wetland Seasons Park第2期成交呎價跌穿一萬元，套三房戶減價至670萬元沽出，呎價約9,897元，約4年樓價貶值約22.5%。
中原伍耀祖指，上述單位為別墅2座低層C室，實用面積約677方呎，累減68萬元沽，原業主於2020年6月以865.05萬元一手買入，帳面蝕約195萬元。
峻瀅1期兩房輸120萬
新供應重災區爆蝕讓潮。利嘉閣楊友銘稱，將軍澳峻瀅1期1座高層B室兩房戶，實用面積約529方呎，成交價580萬元，呎價約10,964元，原業主2018年以約700萬元買入，帳面貶值120萬元。
中原徐家倫指，大埔白石角逸瓏灣8的2座高層B室套三房戶，以1,428萬元沽出，呎價約14,167元，約5年帳面跌價238萬元或約14.3%。
太古城複式劈1870萬沽
長沙灣喜漾亦跌穿約9年前一手價。香港置業曾家輝指，該盤1座極高層套三房單位，約一個月減價約68萬元，售價約930萬元，呎價約13,381元，較2015年購入價帳面低約153萬元。
港島藍籌樓王大劈價。中原王秀芬表示，鰂魚涌太古城銀柏閣複式連天台單位，實用面積約1,277方呎，套三房間隔，望全海景，2020年意向價4,450萬元，近日降至2,800萬元，剛以2,580萬元成交，累減1,870萬元，呎價約20,204元。原業主持貨約8年，帳面蝕220萬元。
美聯黃志佳稱，小西灣藍灣半島6座極高層G室三房戶，實用面積約492方呎，用家以723萬元承接，呎價約14,695元，約3年帳面虧蝕175萬元。
此外，忠誠拍賣昨日拍出兩項物業，包括大圍金獅花園1期E座高層6室銀主盤，較開價搶高約18.4%，以270萬元售出，呎價約10,385元。成交價較個別銀行網上估值低約15.9%。
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