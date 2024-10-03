二手見紅：Wetland Seasons Park呎價跌穿萬元 4年貶兩成

半新盤蝕賣吸客，天水圍Wetland Seasons Park第2期成交呎價跌穿一萬元，套三房戶減價至670萬元沽出，呎價約9,897元，約4年樓價貶值約22.5%。

中原伍耀祖指，上述單位為別墅2座低層C室，實用面積約677方呎，累減68萬元沽，原業主於2020年6月以865.05萬元一手買入，帳面蝕約195萬元。

新供應重災區爆蝕讓潮。利嘉閣楊友銘稱，將軍澳峻瀅1期1座高層B室兩房戶，實用面積約529方呎，成交價580萬元，呎價約10,964元，原業主2018年以約700萬元買入，帳面貶值120萬元。

中原徐家倫指，大埔白石角逸瓏灣8的2座高層B室套三房戶，以1,428萬元沽出，呎價約14,167元，約5年帳面跌價238萬元或約14.3%。