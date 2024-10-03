6盤2600伙擬今月搶客
瑜悦198戶短期出擊 Blue Coast II今上樓書
樓市踏入10月展現一番新氣象，多區樓盤順勢一擁而上，據統計，有至少6個新盤計劃於本月內開售，涉及逾2,600個單位。華懋集團發展的長沙灣瑜悦，最新宣布加入搶客戰，昨日率先披露戶型分布。長實集團(01113)的香港仔黃竹坑站港島南岸Blue Coast II，預告今日上載樓書。
華懋集團銷售總監封海倫指出，旗下與市建局合作的瑜悅，提供198伙，短期內上載樓書，預料最快本月內開售，定價參考西九龍鄰近港鐵站的樓盤。項目已獲批入伙紙，有機會以現樓形式發售，或安排買家於選購前視察現樓，並同步於展銷廳搭建示範單位以供參觀。
集團銷售總經理陳慕蘭表示，該盤戶型涵蓋一至三房戶，實用面積312至594方呎，一房戶佔近七成，有132伙，實用面積由312至350方呎。兩房戶及三房戶分別44伙及22伙。項目預計關鍵日期為2025年6月18日。
長實集團的Blue Coast II蓄勢待發，集團營業部首席經理郭子威稱，市場投資氣氛熾熱，項目合理市場價格較第1期有約10%提升空間，將會短期內開價，今個月展開銷售。
今期提供558伙，其中279伙為兩房戶型，佔比例一半。集團營業部助理首席經理楊桂玲表示，考慮優先推出第5座單位，其中該座C室為兩房開放式廚房戶型，實用面積509方呎，主人房面積約96方呎，有足夠空間三邊落床。
柏蔚森系列兩日套近億
尚柏周日發售98個單位
新界上車盤落實開售，麗新發展(00488)旗下元朗尚柏，昨上載最新銷售安排，將於周日盡推首兩張價單共98伙出售，折實平均呎價約9,286元，一房折實入場費242.91萬元。項目過去7日接獲逾564張入票，按首輪發售伙數計，超額認購逾4.7倍。
銷售安排顯示，發售當日劃分3個時段揀樓，最優先的S組別為該集團員工或其直系親屬，緊接V組別買家可購兩至3伙，當中須包括一伙兩房戶，最後的A組別買家可購一至3伙。首輪銷售將於周六中午12時截票。
此外，九龍建業(00034)的西營盤半山名滙，涉111伙，都有望月內開售。
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