簡訊一覽

●恒指公司宣布，將於11月22日公布第三季度之恒指系列檢討結果；成分股變動將於12月9日生效。

●保柏香港客戶體驗數碼轉型及業務增長總監梁韻靈表示，該企新健康服務應用程式（App）「Blua Health」推出有助帶動客戶增長，過去一年間新客數目錄雙位數增長；客戶年均登入次數逾200次，目標今年內覆蓋該企所有客群。

●富豪汽車（Volvo）9月銷量按年增長1%至62,458輛。其中，佔比最大的歐洲市場銷量上升23%，惟美國及中國銷量則分別下滑22%及16%。期內，全電動及插電式混合動力車型的銷量增長43%，佔全月所有汽車銷量48%，單計純電動車就佔銷量約25%。

●歐洲統計局公布，經季調後，歐元區8月失業率按月維持6.4%，符市場預期；以25歲以下計，期內青年失業率按月微跌0.1個百分點至14.1%。同日意大利國家統計局公布，初步估算8月失業率降0.2個百分點至6.2%，勝預期的6.5%；青少年失業率降1.7個百分點至18.3%；失業人數減少4.6萬人或2.8%；就業率維持62.3%。