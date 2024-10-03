三星傳東南亞澳紐裁員 全球削數千人

南韓三星電子據報正在東南亞、澳洲及新西蘭裁員，作為全球裁員數千人計劃的一部分。儘管每間子公司的裁員人數可能有所不同，且其他海外子公司也計劃裁員，消息指某些市場的裁員幅度可能高達10%。三星發言人表示，一些海外子公司正進行例行的勞動力調整，以提高營運效率，公司並未針對任何特定職位設定目標人數。

該公司過去在記憶體晶片市場周期性不佳的情況下，已經縮減員工人數，消息指最近在印度及拉丁美洲部分地區削減約10%的工作；新加坡不同團隊的三星員工，周二被召集與人力資源經理及其匯報經理舉行私人會議，並獲悉裁員及遣散費細節。

據三星最新的可持續發展報告，其在海外擁有約14.7萬名員工，佔其員工總數逾26.78萬人的一半以上。最新行動中，三星裁員人數可能佔其海外員工總數14.7萬名不到10%，目標是保留製造業職位，同時削減管理及支援職能，惟具體數字將受到當地勞動法規及財務優先次序的影響，且公司並不打算在南韓市場裁員。

此外，報道引述小米東南亞地區部總經理唐力透露，集團明年將在全球市場大幅擴展其物聯網產品線，並率先從泰國與馬來西亞等東南亞市場進行家電產品的擴張，如推出小米空調、冰箱及洗衣機等多種家電產品。