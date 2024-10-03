Apple擬明年初推iPhone SE及iPad Air

9月發布iPhone 16後，蘋果公司（Apple Inc.）據報開始準備在明年初發布一款新的入門手機─iPhone SE及升級版iPad。該股周三美市早段股價曾跌1.4%。

消息指，該企即將生產代號為V59的更新版iPhone SE，將成為Apple新的入門級機型。另外，Apple還計劃生產新的iPad Air和鍵盤，以便在大約同一時間發布。此次發布將是iPhone SE自2022年以來首次更新，當時Apple為手機增加5G功能。新機型類似於iPhone 14，Apple將拿掉舊的Home按鈕，轉而過渡到全屏設計，同時預計將支持即將推出的AI工具Apple Intelligence。

印度iPhone零件廠火災停產 另一方面，塔塔集團位於印度南部的iPhone零部件工廠在上周末發生火災，造成大面積損壞，可能會阻礙節日銷售旺季前的生產，這或迫使Apple的供應商可能要從中國或其他地方安排關鍵零部件。據報涉事工廠無限期停產，其是印度唯一的iPhone背板和其他零件供應商。

投行巴克萊分析員指，今年12月當季，台灣一間大型供應商的Apple iPhone關鍵半導體零件訂單，恐遭削減300萬件，加上全球iPhone 16交貨時間縮短，均顯示需求疲弱。該行維持予Apple「減持」評級，目標價削至186美元。