美上月私人職位增長勝預期 道指低開

俗稱「小非農」的美國9月ADP私人就業職位按月增長14.3萬個，多過預期，反映就業市場未有明顯惡化，惟市場仍在觀望周五公布的官方非農就業職位數字。金融研究機構晨星（Morningstar）的報告指出，美國的經濟增長仍然穩健，主要受惠於儲蓄過剩、資產價格升值、政府開支大幅增長，以及企業增建工廠。不過，這些因素的影響可能會逐漸減弱，高利率壓力將會累積，導致明年經濟增長放緩。

晨星估美明年經濟放緩 晨星估計，美國經濟的增速在明年第三季前後觸底。該機構對今年的通脹預測為2.4%，明年為1.7%，而到了2026年亦只有1.8%，不僅明顯低於市場的共識預測，甚至乎低過聯儲局的政策目標。此預測乃基於晨星的研究團隊覺得明年經濟會明顯放緩，繼而產生巨大的通脹下行壓力。

另外，晨星首席美國市場策略師Dave Sekera等人在另一份報告指出，截至9月23日，美股的整體市場價格已較該機構估算的合理價值高約3%，雖然這看起來不算特別高的溢價，但自2010年底以來，美股大約只有15%時間高於晨星估算的合理價值。

美股周三早段全線下跌，道指跌188點，報41,986點；標指跌34點，報5,674點；以科技股為主的納指跌142點，報17,767點。安聯投資環球股票首席投資總監Virginie Maisonneuve表示，隨着通脹及利率回落，經濟增長放緩可能利好優質股及增長股，預期這兩類風格的股票有望於未來數月內跑贏大市。

她又稱，今年底前市場或會出現一些波動，尤其是考慮到11月的美國大選，故物色一些防守型股票以確保投資組合的平衡，將是明智之舉。她認為，英國股票的估值具吸引力，且有望從減息及政治穩定的影響中受惠。在利率下調及經濟溫和增長的環境下，小型股及科技股等領域應會取得理想表現。

交車量遜 Tesla早段挫 企業消息方面，甲骨文（Oracle）宣布在馬來西亞設立公有雲數據中心，預計投資額逾65億美元，該公司股價曾升0.5%。電動車公司特斯拉（Tesla）第三季交車量僅46.28萬架，差過市場預期，拖累其股價曾挫逾6%。另外，飛機製造商波音（Boeing）據報考慮發售新股，集資最少100億美元，惟交易不會在短期內進行。