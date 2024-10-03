局勢緊張 油價曾漲逾3%

專家料重上100美元 推高美通脹 中東緊張局勢持續，隨着以色列官員揚言將會襲擊伊朗石油設施，報復伊朗對以色列發動的大規模導彈攻擊，市場隨即憂慮中東政局威脅到全球原油供應，帶動國際油價近日顯著轉強。其中紐約期油連升兩日，周三曾再升3.7%，每桶高見72.48美元，布蘭特期油更升足4日，曾再升3.5%，報76.14美元一桶。

分析指，不排除油價會重返早年俄烏戰爭爆發時的每桶100美元，主要還看石油輸出國組織（OPEC）後續產出如何。一旦油價持續上升，或對美國通脹及減息周期造成影響。

倘伊朗受襲 損4%供應 美國能源情報署（EIA）統計顯示，伊朗是OPEC的第3大原油生產國，每天生產近400萬桶石油。

伊朗的原油生產與出口設施之所以被指為「財政命脈」，原因是現時伊朗政府有高達85%的財政收入與上述產出有關。要留意，由於該國的出口設施正正集中在波斯灣地區，一旦以色列攻擊伊朗境內的石油設施，全球4%的原油供應將會遭受影響，甚或推高全球通脹，繼而打擊經濟。

與此同時，由於伊朗自身缺乏主要輸油管道，逾90%原油產品都要靠連接波斯灣與阿曼灣的霍爾木茲海峽向外銷售，所以若然出現海上制裁，出其不意攻擊伊朗石油港，都可能大幅降低甚至切斷伊朗的石油輸出。數據亦顯示，現時全球石油消費總量的五分之一，是經過霍爾木茲海峽運輸。去年1至9月期間，平均每天有2,050萬桶原油、凝析油和石油產品出入霍爾木茲海峽。

MST Marquee能源市場高級分析師卡沃尼克（Saul Kavonic）認為，中東衝突終會衝擊石油供給，又指石油供應的實質中斷迫在眉睫，預期國際油價將會重返100美元之上。

之不過，截至昨日，石油輸出國組織及盟國（OPEC+）仍然維持12月1日起逐步增產的決定，未見任何動靜，而且沙特石油部長更主動「放負」，警告一旦有成員國從中作弊，不遵守協議的產量限制，油價可能會跌至每桶50美元。

至於前摩根士丹利亞洲區主席羅奇（Stephen Roach）提及，在中東衝突升溫、加劇通脹風險的同時，美國失業率亦同步上升，市場正面臨「雙重打擊」，估計市場波動只會有增無減。

港口罷工 美經濟日失390億 另邊廂，美國東岸及墨西哥港口工人周二開始罷工，是自1977年以來首次出現大規模工業行動，這令美國約一半的海運中斷。摩根大通指，罷工將造成美國經濟每天損失50億美元（約390億港元）。

以企業為例，近年受惠減肥藥上市而股價飛升的丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）及美國藥企禮來（Eli Lilly），亦因此捲入供應中斷危機，事緣兩企的減肥和糖尿病藥物主要依賴美國東岸港口諾福克港運輸，隨着該港口罷工持續，為了降低衝擊，諾和諾德計劃通過空運運輸產品。數據顯示，諾和諾德過去一年，已透過諾福克港419個的20呎貨櫃（TEU）運輸藥品和注射裝置，涉及抗糖尿病兼減肥藥司美格魯肽（Semaglutide）。