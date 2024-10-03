Nike上季純利跌27% 撤全年業績指引

儘管今年有奧運效應的加持，但龍頭體育用品公司的業績表現卻令人失望。Nike公布截至8月底止季度業績，期內收入按年倒退10.43%至115.89億美元，就算按固定匯率計，跌幅依然達到9%；季內純利按年倒退27.51%至10.51億美元。財務總監Matthew Friend表示，由於最近一季的業績表現變化，以及行政總裁一職的交接等原因，決定撤回先前公布的全年業績指引，並且延遲投資者日活動。

展望本季收入降10% Nike管理層把業務的不振，歸咎於整體銷售量低於預期，以及大中華區合作夥伴店的表現疲弱。展望本季度，該公司預測收入將按年下降8至10%，毛利率將下降約1.5個百分點；Nike股價周三早段曾跌8.14%。

從地區表現來看，北美業務以及歐洲、中東和非洲（EMEA）業務的收入均錄得逾一成的按年跌幅，而大中華區收入的跌幅為3.97%，明顯反映出北美及歐洲才是導致Nike表現如此不濟的關鍵。就時間點而言，本次公布的業績（6至8月）剛好與奧運會的時間重疊，理應是旺季才對，如今看來似乎是公司在業務規劃上有嚴重的失誤。

調低對中國業務預測 管理層在業績會議上提到，在巴黎奧運期間，公司的宣傳活動「幾乎無處不在，包括大型廣告板、顯示屏幕、建築物等，遍布旗下所有的零售接觸點」。如果此番言論真確，那麼很可能是廣告的內容出了問題，才使得Nike這樣的龍頭運動品牌，居然會在奧運會期間錄得業績倒退。

與此同時，Nike的管理層亦提到中國宏觀環境的挑戰，直言「未能幸免」於此危機，而應對方法是透過更仔細地管理庫存、促銷活動去改善業務。該公司亦降低了對中國業務的預期，但仍對大中華區的長期前景持樂觀態度。