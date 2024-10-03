港上班族預計66歲退休

亞洲人口老化問題愈來愈嚴重，永明的最新調查顯示，年輕一代有延遲退休以增加儲蓄的趨勢，其中香港上班族平均預計要到66歲才會退休，比現今退休人士的平均退休年齡（61歲）延遲5年。同時，12%的香港非退休受訪者延遲了退休計劃，主要原因包括需要增加儲蓄（58%）、生活開支增加（47%），以及希望活躍於職場（35%）。

這個調查亦揭示，許多受訪者尚未為退休做好充分規劃。約8%香港退休人士對過去的理財決策感到後悔，最大的遺憾是未有精明投資（80%），其次是儲蓄不足（60%），以及未預留醫療費用（60%）。

永明：應及早儲蓄 香港永明金融有限公司財富及退休金業務總經理潘紀虹表示：「香港作為全世界壽命最長的地區之一，預期壽命愈來愈長，退休後的生活可能長達20年以上。」她又指出，調查結果顯示，許多人已意識到生活成本上升，而且「現在生活不像以前那麼容易」。她建議打工一族應及早儲蓄，並透過投資實現複息效應，保障晚年生活無憂。

在亞洲地區，許多人都已經意識到及早規劃退休的重要，但在行動方面卻仍然存在一定的落差。

永明金融亞洲區首席客戶及分銷官David Broom提到，許多人都會把資產集中在現金存款，但從長遠角度而言，存款帶來的利率回報，充其量也只能抵銷通脹影響，對於籌備退休而言其實並不足夠。他提議年輕人應尋求專家建議，平衡資產配置以實現目標。

潘紀虹又透露，永明香港內部已開始為一項人工智能（AI）分析工具進行員工測試，該工具可以幫助客戶了解其風險承受能力。她本人也對該AI工具的印象非常深刻，但仍希望在測試後得到更多的反饋，調整更新後才正式推出。