LME擬年底前在港設金屬倉庫 目標選址新界
香港交易所(00388)旗下倫敦金屬交易所（LME）為加強內地實物金屬市場與國際定價的連繫，早前表示正研究以香港作為倉庫地點，市傳將於年底前獲批。LME回應指，為確保能向金屬界提供最大的全球聯通性，正積極探索將香港列為LME倉儲地點，但在新司法管轄區設立新倉庫需時，目前正取得良好進展，期望於年底前提供更詳細的最新情況。
外媒報道，LME將於年底前獲批將集團全球金屬倉儲網絡擴至香港，繼而打開通往內地的大門。作為臨時措施，正與本港當局合作，在港物色金屬倉儲空間，目標選址新界，以便利卡車往返內地，運輸金屬。
港交所高層繼承商湯20%股份
另外，港交所文件顯示，內地人工智能（AI）龍頭、同股不同權（WVR）公司商湯(00020)聯合創始人湯曉鷗去年12月病逝，港交所董事總經理兼行政總裁顧問楊秋梅以其妻子身份，繼承其持有約69.06億股或20%股份，成為公司最大股東。由於該批股份原是一股10票的特權股，按規定，已按「一換一比例」轉換成普通股，即一股一票。
商湯股價昨日收市升7.55%，報1.85元，創年內高位。按此價計算，該批股份價值約127.76億元。
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