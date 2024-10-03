中投傳對不良資管公司盡職調查

早前曾有報道指，財政部可能將東方資產管理及長城資產管理等3家資管公司，劃轉至中投公司，至今仍未見下文。昨日內媒指，相關股權劃轉工作仍在推進中，而中投公司擬於8月完成對長城資產的類似盡職調查。

前官員料華今年經濟達標 不過，比起為不良資產兜底的問題，當局更着重穩步提升宏觀經濟的大局。中國前商務部副部長魏建國對內媒指，近期一系列金融「組合拳」，對中國經濟起到久旱逢甘霖的作用，料全年經濟目標將會實現。

惟他坦言，當前國際形勢不容樂觀，除了俄烏衝突、以巴衝突等地緣政治衝突外，全球經濟復甦乏力、貿易保護主義和單邊主義抬頭，以及西方國家對內地產品採取的新限制和禁令等問題層出不窮，都可能為內地經濟發展帶來不小的挑戰；放寬貨幣政策雖令市場資金充足，但也要防止貨幣過多引起人民幣貶值，進而影響內地外貿，故當局建議採取積極的措施，未雨綢繆，以應對潛在風險和挑戰。

周三離岸人民幣兌每美元匯率在7算徘徊，一度低見7.0339，即每百港元兌約90.46元人民幣。

安本中國股票主管姚鴻耀亦發表評論，提及內地許多關鍵經濟指標響起警號，預期當局會採取有意義的財政後續措施來刺激經濟復甦。如果措施未能重振經濟，市場對政策的信心可能會受損，因此這也加強解決脆弱領域的迫切性。