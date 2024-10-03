多隻內房股銀十開局倍升

首3季房企銷售仍跌36% 克而瑞在報告指，百大房企在9月實現銷售操盤金額2,517.2億元（人民幣‧下同），按月微增0.2%，惟按年仍減少37.7%，減幅較8月進一步擴大11個百分點。首3季累計共錄2.63萬億元，按年下跌36.6%，與首8個月基本持平。單計第三季，則為7,819億元，按季減少27.09%。

不過，該機構對10月銷情充滿憧憬，因9月底從中央到地方的利好消息頻頻，先是存量房貸降息、降二套首付比例等，再來是政治局會議定調促進房地產市場止跌回穩，及後上海、廣州及深圳等核心一線城市再減辣，政策利好整體樓市交投預期。

投行高盛亦指，「北上廣深」4大一線城市樓市措施鬆綁，宣布時間與市場預期一致，對短期內恢復當地市場的交易量至為重要，且可能比5月底樓市寬鬆措施更具實質意義，尤其在上海，但供求失衡情況仍要視乎基本因素，如工資增長及就業前景。

樓市轉捩點或明年出現 內地政府扭轉樓市下行趨勢的決心堅定，該行認為，當局有可能宣布更多財政支持措施以提振市場信心，尤其是降低庫存以恢復供需平衡，並緩衝房地產市場的下行風險。至於該行覆蓋的內房股，一眾股價自9月低位以來平均上漲65%，以估值較低的民營房企帶動為主，相信目前內房股估值仍被過度看淡，現階段主要傾向於國企開發商和部分民營房企。

摩根士丹利亦相信，在更強的政策支持下，住宅市場氣氛較佳，第四季的銷售將按季顯著回升。基於內地政府史無前例提出止跌回穩的要求，導致該行短期對內房行業技術上抱更具建設性看法，未來數月內房的合約銷售有否顯著增加，將屬內房股能否持續跑贏大市的關鍵。

另外，世茂昨晚宣布修訂了境外債重組的條款，債權人的一般同意費截止日期押後至11月29日。