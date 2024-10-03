南韓大馬泰國股市受壓

亞洲區主要股市昨日雖然個別發展，但明顯跌多升少，其中南韓首爾綜合指數跌1.22%至2,561點。另外，近期匯價升得較多的馬來西亞和泰國，其吉隆坡綜合股價指數和泰國SET指數，亦分別跌1.03%和0.91%，或顯示當地聰明錢都趁幣價在相對高位，匯出資金轉戰中港股市買貨。

韓通脹1.6% 逾3年半低 南韓通脹超預期降溫，9月消費者物價指數（CPI）按年增1.6%，連續3個月放緩，也是2021年2月以來最低水平，而且顯著低於8月時的2%和經濟師預測的1.9%。市場預料，低通脹將支持該國央行在下周五召開政策會議時轉向寬鬆貨幣政策，惟減息預期未有催谷當地股市。韓圜兌每美元昨日曾升約0.21%，報1,320.92，每萬韓圜報58.78港元。

泰銖今年升近6%，為繼馬來西亞元後，亞洲表現第二好貨幣。泰國全國出口商協會強調，強勢泰銖可能成為今年剩餘月份的出口潛在障礙，特別是對農業和食品板塊。此前泰國央行已對強泰銖影響出口作出預警，並且擔心會一併影響旅遊業，央行已表明正在努力管理貨幣波動。泰銖兌每美元曾跌0.64%至32.743，每港元兌4.22泰銖。

滙豐估紐兩月降息一厘 澳洲ASX 200指數跌0.13%；新西蘭50指數跌0.12%。滙豐環球研究報告表示，新西蘭經濟放緩愈加顯著，故預計未來幾個月新西蘭央行將更激進地減息，本月和下月或各減半厘，較之前預計各0.25厘上調。

南韓CPI近期按年變幅