日傳暫停加息 股匯齊軟

當港股昨日假後牛氣沖天，日本股市卻受壓。與日本交易所上市的A股南方中證500指數昨日收市升77.8%形成大對比，日經平均指數同日下挫2.18%，收報37,808點，不排除部分賣盤套現後轉而流入港股。日媒報道，新首相石破茂與日本央行行長植田和男交流，意見包括當前並不適合進一步加息。日圓兌每美元昨曾跌0.41%至144.15，每百日圓兌港元曾報5.38算。

日本新任經濟再生大臣赤澤亮正稱，首相期望央行在研究再次加息時，對經濟進行審慎評估，強調政府首要任務是確保日本徹底擺脫通縮。事實上，日本昨日公布的季調後9月消費者信心指數由前值36.7升至36.9，惟低於市場預期升至37.1。

市場預計，日本央行要到本年底甚至明年初才再度加息。植田和男表示，在引導貨幣政策時必須對不穩定市況及全球經濟不確定性的影響保持警覺。雖然日本經濟溫和復甦，但亦有疲弱迹象。央行將從持續穩定實現2%通脹目標的角度出發，適當引導貨幣政策。

另一方面，隨着日本貨幣政策正常化，今年首8個月，日本投資者大量買入本土國債，減少海外投資，顯示高達4.4萬億美元（約34.32萬億港元）套息交易正在緩慢平倉，海外投資逐漸回流，主要是因為日本開始加息，令借平錢買海外資產的吸引力下跌。普徠仕固定收益主管Arif Husain指這將成為大趨勢之一，也是未來5至10年的超級周期，海外資本將持續、漸進、大規模地回流日本，且因為回流速度緩慢，預計不會對市場造成太大衝擊。

國債首8月吸1.5萬億 統計顯示，今年首8個月，日本投資者淨買入28萬億日圓（約1.51萬億港元）日本國債，為14年來首8個月計最多。同期日本人淨買入外國債券幾近減半，至7.7萬億日圓（約4,146億港元），而買入海外股票總數少於一萬億日圓（約538億港元）。不過，日本貨幣政策正常化的步速尚存變數，今年內未必會再加息，故相信即使資金回流，都會是一個相對緩慢的過程。