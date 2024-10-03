花旗料內地按息下月起調整更頻繁

券商對內銀股最新目標價

內銀繼續為實體經濟「讓利」，即使可能最終會受惠經濟復甦加快，就目前而言，花旗對銀行以外的金融股看高一線，並估計中國人民銀行下月起會容許更頻繁地調整按息。

花旗亦估計本月再減LPR，導致上半年還有4.05厘的現有按揭利率，明年首季會僅餘3厘，對內銀明年盈利的衝擊達7.7%。摩根大通仍不改工行和交行「中性」評級，即較其他內銀保守，首選是招行，原因包括非利息收入有上升空間。

估郵儲行仍有水位 大型內銀當中，目前能夠創52周新高的只有招行和郵儲行，兩行股價昨漲逾13%，但招行經已升抵花旗和摩通的目標價，郵儲行則尚有「水位」。

郵儲行呈強，更多是因為該行調低向郵政集團支付的儲蓄代理費定價，活期最多減33.8點子。這項代理費可理解為郵局為該行代收存款的費用，為另類的存息，內地國盛證券測算，這將為郵儲行節省13%或1,006億元人民幣，把利潤提高17%。

內銀可持續的盈利復甦歸根究柢還是看內需。高盛認為，如政策刺激效益持續，消費股今季下行風險較小，但不否認板塊上行空間有限，暫時預測明年銷售額增長僅9%，跟今年相若，尚待刺激政策的執行和消費者信心恢復。