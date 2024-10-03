港股狂牛 外資重投 飆千三點 30月最癲

科指重越五千關 港元匯價向上攀 港股10月開局延續上月強勢，即使「北水」在內地長假期休市，恒生指數曾飆逾1,500點，幾乎衝破去年初首次炒疫後復甦的高位，收市創去年1月新高，抽升1,310點或6.2%，以上升點數計乃前年3月17日後單日最勁，連升第6個交易日，全日總成交額近4,342億元，可見外資乘機狂補好倉！疊加季結因素，港元供應收緊，港匯高見7.7621，為前年12月初後新高，進一步逼近7.75的強方兌換保證。

恒指昨日高開155點後，一度狂飆1,534點，高見22,667點，創2023年1月之後新高，收市報22,443點。國企指數升531點或7.08%，報8,041點；科技指數曾抽高逾一成，高見5,252點，收市升幅回順至405點或8.53%，報5,157點，為前年6月之後首次重越5,000點關。

建銀國際表示，政策利好港股上周出現「歷史級別」走勢，在內地一線城市放寬房地產限購，以及投資者「錯失恐懼症」（FOMO）推動下，預計短期大市將繼續上漲，恒指上望22,500點附近，但提醒波動性也會隨之加大。

被動資金入市，據恒生指數公司數據，截至9月30日，被動式追蹤恒生指數系列的產品的資產管理總值按月增加6.8%至約711億美元。與恒指、國指和科指掛鈎的交易所買賣產品（ETP）資產管理總值分別約233.3億美元、50.2億美元和163.1億美元，按月升7.1%、5.2%及7%。

高盛表示，中國政府遠超預期的刺激措施使全球對沖基金湧入中國股市，上周錄得有紀錄以來最強勁買盤，主要集中在消費、工業、金融及訊息技術相關股份；能源股是唯一被小幅拋售的板塊。

中概股「空」軍恐輸249億 與大市走勢對賭的沽空投資者慘情，據S3 Partners最新報告，在內地推出一系列刺激經濟政策後，中國股市大幅反彈，沽空在美國上市的中概股交易已經減退，今年以來沽空中概股的約37億美元收益已全數蒸發，並面臨着約32億美元（約249.6億港元）的帳面損失。

金融券商股昨炒上 恒指創去年1月以來新高