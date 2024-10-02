股市估市：A股望追落後 升到年底

中國監管機構在上周宣布一系列「政策組合拳」，措施涵蓋內銀、內房和股市，旨在改善中國部分關鍵經濟和市場的流動性。隨着市場對內地流動性的關注度重臨，A股有望追落後。

今輪在股市政策中最值得關注的，是中國將允許基金和券商利用人民銀行資金回購股票。人行提到，將設立至少8,000億元人民幣以支持股市流動性，包括基金和券商或動用5,000億元人民幣，另設3,000億元人民幣用作專門機制，以支持內地上市公司和主要股東回購股票。

參考日本近年的企業管治改革為日股復甦關鍵因素之一，政策重點在於加強股東回報，例如股份回購和增加派息率等。近年來中證監亦鼓勵內地上市公司做好市值管理，重點是提升回報及股東價值。自人行上周二公布「政策組合拳」至上周五，追蹤A股表現的滬深300指數累升約11%，跑贏同期代表H股的國企指數約9%升幅。然而，今年內截至上周五，滬深300指數累計回報只有8%，雖然A股上周表現凌厲，但仍大幅落後同期國指約27%的升幅。因此，隨着市場對內地流動性的關注度重臨，投資者可留意A股在未來數月追落後的機會。

降息增企業回購誘因 上周公布的政策中，人行下調存款準備金率（RRR）50點子，引導貸款市場報價利率（LPR）亦同步與存款利率下調，以保持商業銀行淨息差穩定。假設如果以2.3厘的一年期中期借貸便利（MLF）利率進行融資，以滬深300指數的股息收益率約3.3%推算，內地上市公司股東透過回購股票，或可獲平均1%的息差收益，這亦增加股東回購股份的誘因，或較利好A股表現。而下調LPR亦可視為對消費者更直接的寬鬆政策，因抵押貸款和其他消費信貸（如汽車貸款等）主要與LPR掛鈎，某程度上或能刺激內地信貸需求。

近年內地基金公司和券商因未能出售持股，而承受較大壓力，同時消耗內地股市流動性，故今輪政策或對內地股市掀巨大轉變。2015年股市泡沫後，中國政府曾採取類似證券融資措施，促成2016至2017年的牛市，這也適逢經濟周期性的復甦。今輪政策的規模和步伐，或反映內地政府實現年內經濟增長5%目標的決心。如中國政府推出更多財政刺激措施，加上美國減息為中國政策推出提供更多空間，以及民主黨若於美國大選勝出，中國或受較少關稅政策衝擊等3點因素在內，預期這次「政策組合拳」有望刺激股市升勢直至年底。

花旗銀行投資策略及資產配置部