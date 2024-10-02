大行觀點：環球股市5大危與機

在經濟穩健的環境下，金融市場寬度及波動性增加有望為主動型基金經理創造機會。今年8月，金融市場調整導致股票估值下調，反映美國經濟前景充斥不確定性，但由於企業盈利增長良好，更寬鬆的貨幣政策前景帶來支持，股票很快收復失地。在經歷表現強勁的9個月後，股市較易受調整影響，但企業基本面仍穩健，波動性加劇能在金融市場出現錯配時，提供重新配置的機會。

1.英日新興市場估值吸引 據常用指標，儘管英國歷史悠久，它仍是環球估值最具吸引力的市場之一。在環球股市中，美國以外其他市場的股票估值更具吸引力，尤其是英國、日本及新興市場。

除超大型科技巨頭增長股外，美股估值水平似乎不是太高。整體而言，科技巨頭股受惠相關主題的投資機會和強勁基本面，相比之下，其他行業一直在嚴峻的經營環境下掙扎，這在很大程度上抑制了收入和利潤增長。

2.科企盈利放緩 板塊輪動 過去一年，由於小部分股票導致股市大升，故金融市場寬度一直處於極低水平。目前普遍預期該差距將縮小，整體金融市場盈利增長將加速，而科技巨頭的企業盈利增長將大幅放緩。過去18個月，受新一輪成本控制和收入持續增長推動，美國超大型科技企業的盈利增長強勁。

整體而言，這些企業仍具有出色業務和強勁基本面，但相較於其他企業，它們較易在收入和盈利表現面臨下行風險。

從地區的角度而言，股市回報亦有望擴大。相對於美國經濟，歐洲經濟將更易受減息影響，而日本實際工資經過數月收縮後已轉為正值。減息將為這些地區帶來進一步支持，尤其是歐洲消費者較美國持有更高比例的可變利率抵押貸款，以及企業更依賴銀行貸款。相比之下，美國金融市場討論的議題已由控制通脹轉向避免經濟衰退。雖然美國經濟衰退並非基本預期，但某些地區有可能迎頭趕上。

3.日企改革 增股東回報 日本企業盈利改善趨勢被低估，將繼續支持日本股市。東京證券交易所和政府機構正持續推行改革，旨在改善企業管治及資本效率。這些舉措應有助於更有效利用過剩資金，並提高相對於其他已發展市場極低的股票擁有率。

因此，金融市場更關注股東回報，以及增加投資及資本開支。通脹環境愈趨正常，亦促使日本央行在環球大多數央行偏向放寬貨幣政策時，改變其對收益率曲線控制的政策，進一步推動企業重新專注於生產力及盈利能力。

這將為日圓帶來更大支持，於過去10年大部分時間內，日圓貶值侵蝕了外國投資者回報，故以日本國內市場為主的企業有望出現更具吸引力的機會。

4.美國大選臨近勢添波動 11月美國總統大選仍是備受關注的事件，其結果有可能對地緣政治關係產生重大影響。整體而言，民主黨及共和黨候選人仍未見披露在關鍵領域的政策和分歧，而政策進一步明朗可能會增加短期波動。儘管如此，在貿易關稅、能源政策、銀行放鬆監管和藥品定價等分歧明顯的領域上，影響將顯而易見。無論大選結果如何，預計貿易政策將重新調整美國與競爭對手的關係，使其避開競爭對手，並優先提升美國在高科技行業的領導地位。

歷史反映，若按照對大選結果的推測來部署投資組合，往往是錯誤策略，分散風險一直至關重要。在投資組合中，偏好能掌控自己未來的企業。為此，已盡力減少對一些明顯面臨政策風險的股份持倉。

5.AI審查趨嚴 限制收入 生成式人工智能（Generative AI）熱潮是過去一年金融市場股價增長的主要驅動力。投資者紛湧入科技業的受惠者，包括半導體和數據中心等板塊。

然而，人工智能（AI）產生的收入不到目前支出金額的十分之一，市場懷疑未來是否有足夠收益，以證明當前基礎設施建設水平的合理性。這些不確定性導致科技巨頭股票在8月金融市場調整期間，首當其衝地受到美國股市估值下調的影響。這些科技企業可否從其AI支出獲利仍是重要主題。

生成式AI仍處於早期階段，這項技術發展具有改變業務及生產力的巨大潛力。然而，其目前在耗電水平、供應限制及收入增長速度面臨更嚴格審查。亦有質疑提出，目前市場上的相關建設是否過剩，這將導致AI基礎設施相關股票進入整合階段。

施羅德投資環球股票主管 Simon Webber