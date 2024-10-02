今年兩宗流拍破天荒 希雲大廈未獲承價收回
樓市沉寂，新盤去貨速度緩慢，發展商進行併購亦變得步步為營。今年已破天荒兩度出現強制拍賣流拍事件，包括底價高達24.25億元的銅鑼灣希雲大廈重建項目，為歷年最大宗同類個案。
金朝陽憂樓價跌不投標
舊樓項目提交強拍申請後，直到獲頒強拍及拍賣底價，需要相隔一段時間，故在跌市下會出現底價不貼市情況。如上述由金朝陽集團(00878)收購的銅鑼灣大型重建項目，於今年4月進行強拍程序，最終未獲承價而收回。
該集團當時表明，考慮到經濟狀況及地產市道，房地產價值可能繼續向下調整，決定不投標，據今年2月底有關估值報告，項目重建後市值約21億元，低於強拍底價。雖然發展商就項目底價作出上訴，惟被駁回。項目將不會進行第二次強拍。
此外，今年另一宗流拍個案為灣仔金鐘大廈，永倫集團或有關人士持有該廈大部分業權，項目於5月以底價8.01億元強拍，但是同樣在無人承價情況下而收回。
恒地逾17億奪香檳大廈
連同上述兩宗個案，舊樓強拍條例生效約26年以來，至今已出現5次同類紀錄，全數在新冠疫情爆發後，樓市下滑時期發生。資料顯示，歷史上首宗流拍事件於2020年11月出現，為寶聲集團併購的九龍城獅子石道73及75號全幢物業，強拍底價逾2.23億元，當時發展商未有出價，直言樓市出現調整，但底價太高並不合理。
不過，今年首3季雖出現兩次流拍事故，但期內仍有5個舊樓項目成功透過強拍統一業權。其中，最矚目為恒基地產(00012)已收購多年的尖沙咀香檳大廈，項目B座於今年1月以底價17.28億元成交。資料顯示，整幢香檳大廈於1957年落成，其中B座佔地約1.23萬方呎，位置貼鄰美麗華酒店，預計以12倍地積比率重建，可建總樓面約14.74萬方呎。
其次涉及金額較大為工廈重建發展，會德豐地產收購的黃竹坑道52號合隆工業大廈，於今年8月以底價7.28億元統一業權，計劃重建為新式工廈，重建總樓面料約12萬方呎。
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