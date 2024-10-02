二手淡靜：加州花園呎售不足萬元 6年輸8.4%

二手交投持續淡靜，市場錄零星蝕讓成交。元朗加州花園有洋房以呎價不足一萬元易手，原業主持有單位約6年仍要輸近一成離場。

美聯鄔銘洛表示，上述項目的月桂徑雙號屋，實用面積約967方呎，以910萬元易手，成交呎價約9,411元。原業主於2018年以993萬元買入，現時轉手帳面虧損83萬元，單位貶值約8.4%。全區9月共錄約13宗洋房買賣，其中加州花園僅錄一宗。

奧柏‧御峯僅升值5% 二手市場迷你單位不再保值。香港置業曾家輝透露，自從減息後市場氣氛熾熱，加上租金回報吸引，帶動投資客入市。其中，旺角奧柏‧御峯2座極高層，實用面積約264方呎，屬開放式間隔，原業主以430萬元放盤約一個月後獲買家洽詢，經議價後累減約42萬元或約9.8%，以388萬元易手，成交呎價約14,697元。據悉，新買家為外區投資客，睇樓兩次後即拍板入市。原業主持貨約12年轉手，帳面僅升值約5.1%。

太古城10月即錄買賣 此外，市區大型藍籌屋苑十一假期即錄成交。鰂魚涌太古城錄10月首宗買賣，中原張光耀稱，該屋苑寧安閣中層H室，實用面積約580方呎，屬兩房則王間隔，望開揚景觀，9月初以890萬元放售，最新以785萬元沽出，減幅共約11.8%，成交呎價約13,534元。原業主持貨約15年帳賺384萬元，單位升值約95.8%。

張又指，太古城9月全月錄15宗成交，平均成交呎價約1.3萬元。當中包括綠楊閣高層F室，獲用家以1,268萬元承接，呎價14,136元。