一手單日交投25宗 年增逾5倍
新盤市場氣氛回暖，十一假期單日錄逾25宗成交，對比去年同日僅4宗，多出逾5倍。豪宅交投表現尤其突出。
ST. GEORGE'S四房8900萬沽
信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山豪宅項目ST. GEORGE'S MANSIONS，昨售出第3座12樓A室四房戶，實用面積2,087方呎，設私人升降機大堂，成交價8,900萬元，呎價約42,645元。
新地旗下已屆現樓的北角海璇II，再招標連沽兩伙，共涉9,658.8萬元。包括第2座16樓A室，四房雙套間隔，連一個車位以5,738.8萬元成交，呎價約38,697元。
信置及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙III，昨以3,018萬元沽第1A座25樓B室三房戶，實用面積1,001方呎，呎價約30,150元。鷹君(00041)的何文田站朗賢峯第IIA期沽出第3座9樓G室兩房戶，實用面積601方呎，成交價1,217.5萬元，呎價約20,258元。
會地首3季套150億超去年
會德豐地產日前公布，今年首3季賣出逾1,388個單位，銷售金額逾150.7億元，超越上年同期金額。當中，將軍澳日出康城SEASONS系列今年開售後，累售833伙，套現52.4億元。旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO MARE昨日沽出9座3樓F室，實用面積310方呎，屬一房間隔，成交價592.8萬元，呎價約19,123元。
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