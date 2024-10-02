啟德新盤暫收萬三票封王

新地副董事總經理雷霆表示，首輪銷售有204伙以價單形式發售，並招標出售96伙。上述價單單位涵蓋22伙開放式戶、109伙一房及73伙兩房戶，折實價473.72萬至1,227.7萬元，折實呎價17,015至24,284元，

新地代理總經理胡致遠指，招標單位涵蓋三房至四房，實用面積854至3,936方呎。是次盡推高層區域Peak Tower的60伙，包括面積最大的3層複式戶。首輪明日下午截票，暫錄超額約63倍。資料顯示，項目收票量已經超越2016年推售的啟德1號（I），當時首批收票逾1.1萬張，成為啟德新發展區歷來收票最多新盤。

泰峯加推 周末推226戶 王新興集團的九龍灣觀塘道泰峯，昨加推價單4號，涉及89伙，以高層戶為主，折實平均呎價約16,317元，同步落實周六發售226伙，其中186伙以價單及先到先得形式出售。

該集團董事總經理王惠貞稱，加推單位涵蓋一房至三房，折實價505.1萬至1,316.7萬元，折實呎價14,769至17,523元。售價及呎價最低為1A座29樓C室一房，項目料於明年中落成。