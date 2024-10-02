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●新加坡市區重建局初步估計，第3季當地私人住宅價格按季下降1.1%，是自2023年第二季以來首次下降，扭轉第二季的0.9%漲幅。首3季新加坡私宅價格累計升1.1%，較2023年同期的3.9%漲幅大幅放緩；期內交投量按年下降8.1%。
●日本au Jibun銀行9月份製造業採購經理指數（PMI）終值從8月份的49.8降至49.7，雖然高於初值49.6，惟乃連續第3個月略低於50盛衰分界線，顯示整個製造業的趨勢平緩。另外，日本官方公布，8月份經季節調整後的失業率由7月份的2.7%降至2.5%，低過市場預期的2.6%。
●南韓貿易部公布初步數據顯示，9月出口按年增7.5%至587.7億美元，連續第12個月增長，惟較8月份的11.4%增幅有所放緩；進口按年增2.2%至521.2億美元；貿易順差為66.6億美元。
●中國健康科技集團(01069)截至今年6月底止年度賺兩億元（人民幣‧下同），較上一年度蝕1,080萬元由虧轉盈；不派息。
●冠軍科技(00092)截至今年6月底止年度蝕1,242萬元，與上一年度虧損1,218.3萬元相若；不派息。
●煜盛文化集團(01859)截至今年6月底止半年蝕1,292.1萬元（人民幣‧下同），較去年同期蝕1.63億元顯著收窄；不派息。
●寶龍地產(01238)公布整體解決方案的最新資料，在9月30日，公司與特別小組達成原則性協議以修訂重組支持協議，其為至今範圍內債務未償還本金總額約32.93%的持有人。此外，經審慎考慮後議決撤回派付2021年度末期息每股0.1元，以保留集團的現金資源於此艱難時期作營運資金用途。另公司與福建平安訂立2025安保服務協定，以重續提供該等服務的框架，自明年1月至2027年底，為期3年。
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