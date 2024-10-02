簡訊一覽

●新加坡市區重建局初步估計，第3季當地私人住宅價格按季下降1.1%，是自2023年第二季以來首次下降，扭轉第二季的0.9%漲幅。首3季新加坡私宅價格累計升1.1%，較2023年同期的3.9%漲幅大幅放緩；期內交投量按年下降8.1%。

●日本au Jibun銀行9月份製造業採購經理指數（PMI）終值從8月份的49.8降至49.7，雖然高於初值49.6，惟乃連續第3個月略低於50盛衰分界線，顯示整個製造業的趨勢平緩。另外，日本官方公布，8月份經季節調整後的失業率由7月份的2.7%降至2.5%，低過市場預期的2.6%。

●南韓貿易部公布初步數據顯示，9月出口按年增7.5%至587.7億美元，連續第12個月增長，惟較8月份的11.4%增幅有所放緩；進口按年增2.2%至521.2億美元；貿易順差為66.6億美元。