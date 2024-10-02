印度居民消費10載翻倍

印度今年第二季經濟維持增長態勢，4至6月實際國內生產總值（GDP）比上年同期增長6.7%，雖然增速相對首季的7.8%有所放緩，但隨着過去10年印度居民消費翻倍，瑞銀認為，若然作為印度GDP最大組成部分的消費增速接近其GDP增速，則其國內市場規模達到內地目前水平的速度或會更早。

負擔能力大幅提升 瑞銀認為，創造高品質的就業機會對於在中期維持印度的消費增長至關重要，過去幾年消費增長相對疲軟，可能部分反映了疫情對低收入家庭的打擊以及缺乏財政支援、企業工資增長放緩和食品通脹上升等。

但隨着印度的發展，能夠負擔得起電器和汽車等現代耐用消費品收入水平的人數呈指數級增長，相信消費模式會發生重大變化。

世銀IMF看好前景 世界銀行及國際貨幣基金組織（IMF）均看好印度前景。此前世銀上調印度本財年經濟增長預測至7%；IMF則估算印度GDP可能會在2025年超過日本，成為全球第四大經濟體，比原先預估提前一年。

本財年FDI達450億美元 近年美國加大對中國的圍堵，外國投資者對於親西方國家的印度似乎較有信心，除了被當地市場吸引，部分受惠於全球供應鏈的持續轉變。

投資製造業佔三分一 瑞銀報告引述數據，印度外商直接投資（FDI）從過去5年的平均410億美元，到2020至2022財年增加至平均560億美元，雖然2024財年放緩至450億美元，但製造業外商直接投資仍佔近幾年的三分之一以上。

資金流入新興行業 據聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）數據，印度的綠地投資（Greenfield Investments），亦即創建投資項目數量位列五甲。

瑞銀預計在未來兩至3年，當地FDI流入將回升至每年550億美元，涵蓋新興行業如人工智能（AI）、電動汽車、清潔能源、電子等。整體上對印度吸引外資的能力投下信心一票。

基礎較華小 全球市佔差距大 印度製造業近年快速崛起，有意見認為正挑戰中國製造業地位，但瑞銀卻相信印度短期內難構成嚴重挑戰。該行表示，中國目前約佔全球製造業逾三成，而印度僅佔3%，製造業基礎相對較小，意味着要擴大基礎，印度製造業就業參與率須提升。

女性就業參與度低 瑞銀指，印度總就業人數僅有5.5億，女性勞動力的參與率低，中國在2000年的總就業已有7.2億人，加上製造業在整體經濟中的份額較低，如果能夠顯著提高女性勞動力市場參與率，印度的潛在製造業就業可能會顯著增加。

雖然如此，印度擁有潛在快速增長的有利條件，包括大量廉價工作力、改善基礎設施、吸引外國投資的政策以及基本有利的國際形象，而龐大的國內市場將是未來幾年製造業快速增長的關鍵，有望縮小兩國差距並獲得部分市場份額。

印度僅5.5億人就業，女性勞動力參與率低。 印度消費佔GDP比例