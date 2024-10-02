華力抗經濟逆風 保世界工廠地位

外資捧「中國加一」戰略 印度乘勢崛起 中國去年結束了3年「清零」抗疫政策後，經濟未能重啟強勁增長勢頭，反倒面對着產業鏈重構、房地產危機、消費降級等挑戰，經濟顯得疲軟乏力，促使當局近期再推政策強力救市，成效有待觀察。眼下跨國企業對中國信心減弱，轉採「中國加一」戰略，印度被視為取代中國最有潛力的一員。瑞銀發表報告分析兩國優劣，認為印度具人口紅利、消費市場增長理想，經濟規模趕上中國會是遲早的事，但短期不太可能動搖到中國世界工廠地位。

中國GDP增速5季最差 自2000年後，中國經濟突飛猛進的發展，人均國內生產總值（GDP）呈現了井噴式增長，但隨着地產商們欠下巨額債務，房地產市場迎來崩盤，消費者和企業支出更趨謹慎，拖累中國今年第二季度GDP遜預期，僅增長4.7%，為過去5季最差紀錄。

樓市低迷 消費降級 隨着經濟增長模式轉型，中國正從投資和出口推動增長，轉變為由消費和服務推動。但是房地產走弱的情況持續，消費降級對經濟構成巨大挑戰。

單看飲食及奢侈品市場的現況，今年上半年中國注銷、吊銷的餐飲業數量達到105.6萬家，涉及數量已經接近去年總和，究其原因首先是人流減少，面對市場內捲，企業打價格戰吸引顧客，導致餐飲業出現「增收不增利」的狀況。

奢侈品牌也在中國面臨困境，外媒引述美國管理顧問公司貝恩（Bain & Co.）以「奢侈品羞恥（luxury shame）」來形容中國遭遇的現況，並稱市場經歷了兩年半增長後陷入停滯期，個人奢侈品顯露疲態。

該公司分析，在高失業率、社會危機和經濟危機的大環境下，中國富裕人士已將消費轉移到中國以外地方。另外，消費者亦傾向以私人預約進行購物，不再湧至購物中心，寧願選擇更低調的時尚，而非奢華品。

外商直接投資年減29% 中國對外商的吸引力減弱。今年上半年，中國外商直接投資（FDI）金額為4,989.1億元人民幣，按年減29.1%，延續2023年6月以來的連續下降趨勢。

內需弱恐累經濟 事實上，去年中國FDI已跌回30年前水平。國家外匯管理局披露外資直接對華投資的指標更顯示，第二季重現148億美元（約1,050億元人民幣）負值，創單季最差紀錄，反映外國投資者從中國直接投資項目淨撤資規模急增，內需疲弱恐進一步累及中國經濟增長。

國家外管局國際收支司前司長管濤於撰文中承認，去年中國FDI減少是客觀現實，但須警惕在社會預期偏弱的背景下，對一些相關負面訊息過度解讀甚至誤解。

廉價勞動力推動製造業發展 中國在廿多年前加入世界貿易組織（WTO）後GDP高速增長，在全球市場上的競爭力以及國內對消費和投資商品的需求下，大幅推動製造業發展。提到中國如何變身製造業大國，瑞銀指成功是憑藉豐富的廉價勞動力、受過製造業的充分教育、相對良好的基礎設施、對國際市場的開放，以及吸引外國直接投資的能力帶動。

此外，民營企業的快速增長，有助於降低國有企業在製造業中的相對重要性，亦能提高效率和競爭力。

需優化結構提高質效 然而，在印度勞動力相對年輕且不斷增長之際，中國出生率低、人口老化，所謂的「人口紅利」已經消失，勞動力已無增長甚至下降。中國製造業要持續發展，除了要提振市場信心外，或須如發改委所言優化結構，才能切實提高發展質效。

中國製造業要持續發展，或須優化結構來提高質效。 中國和印度人口統計數據 中國與印度過去10年實際GDP增長