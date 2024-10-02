內地新盤上月售價揚 二手挫7%

中央政治局會議上周拍板救樓市，內地一手樓繼續跑贏二手。中指研究院報告顯示，9月百城一手樓平均價格按月及按年分別上升0.14%及1.85%，不過業主「以價換量」，二手樓平均價格連跌29個月，按月跌0.7%，按年挫7.13%，受部分城市優質改善項目入市影響。

數據顯示，9月百城一手樓平均價格為每方米16,484元（人民幣‧下同），二手樓為每方米14,447元。首3季，百城一手樓價格累計結構性上漲1.63%，而二手住宅價格累插5.67%，跌幅按年擴大3.65個百分點，其中，第一、二、三季分別下跌1.48%、2.16%、2.13%。

估短期延續築底行情 惟中指院認為，中央政治局會議首提要促進房地產市場止跌回穩，釋放迄今最強穩地產信號，預期第4季各項樓市政策將加快發力。按過去經驗，當政策密集落地後，市場將迎來一定修復，10月核心城市銷售好轉可期，進而帶動第4季市場邊際改善，但考慮到居民收入、就業等中長期因素轉變需要一定時間，預計市場短期仍延續築底行情。

中信証券研究指，中央和地方政府出台一系列需求釋放和庫存去化政策，部分政策出台後還有待落實，且政策仍有繼續顯著寬鬆潛力。在房地產產業鏈來看，銷售額的復甦，尤其是核心城市存量房市場銷售額復甦的確定性較高，政策能否穩定核心城市的房價，取決於政策的出台速度和組合形式。