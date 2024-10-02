專訪：家辦新一代重視ESG 多從慈善業務開始

香港近年力爭成為家族辦公室的中心，政府亦出台多項政策試圖推動產業的發展。然而，外界對於家族辦公室的實際運作知之甚少，甚至有不少誤解。Rita Ku & Ser顧問律師黃楚儀指出，家族辦公室並非單純是資產管理機構，可以是任意類型的公司。她又觀察到，新一代的超高淨值家族成員普遍重視ESG（環境、社會及治理）領域，許多新參與家辦運作的家族成員，都會由慈善事業開始做起。

黃楚儀指出，家辦在香港法律上沒有明確定義，其性質等同一般私人公司，通常是由家族外聘或來自內部的專業團隊組成，視乎家族的需要，可以安排不同的專業人士進駐，比如負責稅務的專家、移民專家，甚至是古董鑑別專家。當然，有不少家辦都會具備資產管理團隊，但這只是其中一項功能。

「（家辦）多年前已非常普遍，早在政府推出支持政策之前，其實已經有許多立足香港。」一些老牌家族旗下的家辦發展亦相當成熟，只不過在政府推出政策後，也確實多了相關查詢。她亦解釋，一個家族的辦公室不止限於一個地方，同樣是視乎需求，許多家辦都會在各地設立團隊，負責不同工作，例如協助家族成員移民至當地、配合家族業務發展需求等。

創憲章傳承家族精神 家辦、家族信託還有財富傳承的作用，她指出，超高淨值家族在考慮傳承計劃時，一般會先創立「家族憲章」，通常包含家族的核心價值、希望傳承的精神等。例如憲章可能會列明後人要盡量守住某些祖業、不得從事某些行業等。

提到財富傳承，亦不得不提家辦的另一作用──培養接班人。黃楚儀指，許多家族都會安排年輕一輩在家辦中負責慈善業務，以此磨練他們。因為負責慈善能夠培養回饋社會的想法，亦是訓練領導能力及管理技巧的合適場所，「總好過一下子就讓他們進入公司做重大決策」。