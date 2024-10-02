專家預期Yen價升 日本出口股市受壓

美國聯儲局與日本央行在9月分別議息後，交易員正在權衡美日之間收益率差異的前景，促使圓匯好淡角力。市場預期出口商將受累於圓匯上升，日本股市或面對沽壓。

中港市場吸走資金 馭風聯合創始人馮宏遠表示，目前市場預期聯儲局將繼續減息，這情況將不利美匯而利好日圓。然而，圓匯呈強會抑制日股表現，故預期日股在10月份較大機會傾向橫行波動，日經平均指數預料10月於40,000點水平會受阻，下方支持則為37,500點水平。

馮補充，除圓匯因素外，國際資金在亞洲區內的資產配置亦會影響日股表現。隨着內地近日出招救市，重新吸引資金對中港股市的興趣，料對中港股市的刺激作用至少可維持至10月初，變相留在日股的資金會減少，這亦是日股在10月未必會有較突出表現的原因。

獨立外匯商品分析師盧楚仁亦提醒，日本新任首相石破茂的貨幣政策立場偏鷹，市場預料支持日本央行繼續推動貨幣政策正常化。如果日本加息，刺激日圓上升而出現拆倉，將令日股持續下跌。他預料日圓兌每美元在10月的波幅區間介乎137至144，亦即每百日圓兌港元在5.39至5.67水平，投資者可考慮趁低吸納。至於其他亞洲貨幣，他預期10月份韓圜和新台幣有機會稍後跟着日圓回升，泰銖亦有機會輕微做好。

澳元英鎊或回落 其他值得關注的外幣還有澳元和英鎊。盧表示，澳元很受中國因素影響，近日內地救市間接帶起澳元，但單靠此因素未必持久，始終澳洲經濟好與不好，都要看內地和全球購買多少澳洲商品。由於目前全球經濟表現一般，商品價格反彈一輪後或轉弱，拖累澳元走勢。他料10月澳元兌美元於0.703水平會遇阻力，之後有機會回落至0.663水平。

至於英鎊，盧指英倫銀行貨幣政策相對中性，對鎊匯有支持，但要留意英國經濟差於美國，在缺乏較強基本因素支持下，英鎊兌美元上試1.35後或會回試1.3水平。事實上，近期非美貨幣已呈超買，一旦美匯指數後市反彈，非美貨幣便會遇上回落壓力。