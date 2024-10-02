金磚國勢加速建結算之橋

削弱美元影響力 智庫促美制訂戰略貿易協定 美國聯儲局9月啟動減息周期，促使資金不再孤注一擲投向美元，近期中港股市在當局的強救市措施下表現「平地一聲雷」，據報有中東資金積極參與。展望10月，金磚國家（BRICS）將於22至24日在俄羅斯西部城市喀山舉行會議，估計議題之一是討論整合各自的支付系統，創建一個獨立於美元的金融結算平台「金磚之橋」（BRICS Bridge），相關議題有任何重大進展，或變相對美元作為國際儲備地位的遠景投下一個「深水炸彈」，進一步壯大非美元體系的聲勢。

美國智庫外交政策研究所（Foreign Policy Research Institute）上月發表題為「金磚國家挑戰7大工業國所建立的國際秩序」研究，指金磚國家正從3方面挑戰現存的國際秩序，包括透過建立獨立的經濟體系、推廣可能破壞既定全球規範的人工智能（AI）治理框架及建立軍事聯盟，以改變現有的全球權力結構，故促請美國及其盟國採取果斷行動，包括制訂戰略貿易協定、制訂全球接受的AI治理框架，並加強與金磚國家主要成員的安全夥伴關係，否則或會導致美國的影響力減弱，破壞全球和平的國際秩序穩定性。

增持黃金 推動多元儲備 事實上，無論在人口、貿易量、國內生產總值（GDP）佔比，近年金磚國家的影響力不斷擴大。去年，中俄雙邊貿易創歷史新高，逾九成以本國貨幣（即人民幣和盧布）結算，不再使用美元。

消息指，俄羅斯正與金磚國家成員國討論整合各自的支付系統，並已有159個國家的外國參與者接入了俄羅斯的金融訊息傳輸系統（SPFS），該系統被認為是俄羅斯版的環球銀行金融電訊協會（SWIFT）替代方案。俄羅斯聯邦委員會主席馬特維延科8月初就證實，俄國計劃在金磚國家框架下，創建一個獨立於美元之外的支付體系，但強調「金磚之橋」不太會構建一種統一貨幣，可能只是某種正在推廣的數碼貨幣。

上古國際集團董事梁彥穎表示，美國肆意利用SWIFT來制裁，促使非美國友好國家加快發展對策，俄羅斯發展SPFS就是其中一個例子。然而，發展中國家貨幣並未能給予交易對手信心，故要利用黃金作為儲備以支持本國貨幣信心；同時，這些國家礙於SWIFT的制裁風險而不敢儲備太多美元，故推動多元儲備包括增持黃金。這種去美元化的趨勢會否持續下去，今次金磚峰會的消息勢成市場焦點。

華跨境交易 人幣佔比擴 獨立外匯商品分析師盧楚仁表示，商品價格近日有所回升，估計會助長美國的通脹情況，所以聯儲局稍後時間或會釋放鷹派信號讓美元有所轉強，令除日圓外的非美貨幣受壓。再者，在預期市場炒作歐洲央行將進一步減息下，將為美匯指數帶來支持。同樣利好美元走勢的是早前市場預期聯儲局或會在11月減息半厘，但按目前情況看，11月減息0.25厘的機會較大。因此，盧預料美匯指數10月波幅範圍在99.5至102.2水平。另日本央行議息、日圓動向亦會影響美元表現。

至於穩居全球第四大支付貨幣的人民幣方面，在中國跨境交易中，人民幣的佔比繼於去年3月升至48%（超越美國的47%）後，今年7月進一步升至53%，反映國際貿易上更多以人民幣作為交易或結算貨幣。

離岸價料受制6.8水平 分析指出，隨着11月初的美國總統大選愈來愈近，兩黨為求爭取選票或再大打中國牌，而且中國貨幣政策偏寬鬆，或對人民幣匯價造成壓力；但另一方面，今年以來中國外貿表現強勁，出口順差保持高位，支持人民幣匯率，而當金融市場呈現觸底回升迹象，未來或可吸引一些跨境資金增配人民幣資產。

盧表示，內地近日加大力度救市，帶動人民幣匯價升了一浸，但由於預計中央傾向不欲人民幣短期急升太多，加上美匯指數後市有反彈機會，預料離岸人民幣兌每美元在6.8水平會遇上阻力，且有機會回落至7.1水平，亦即每百港元兌人民幣波幅介乎87.5至91.3元。

全球兩大陣營去年經濟比較