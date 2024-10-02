金價短線望突破2700美元

現貨金價由今年初約每安士2,024美元水平，反覆升抵9月所創出的歷史新高2,658.46美元，累計升幅已逾31%。到底第四季之初，金價會否繼續揚升，由年頭升到年底，抑或在高位調整，哪個水平會有支持？

分析指，黃金向被視為對沖地緣政治風險及經濟不確定性的傳統對沖工具，加上近年全球多地央行積極推動儲備多元化，增持黃金儲備，而中國等黃金消費國的需求維持旺盛，皆是支持金價上升的原因。此外，美國啟動減息周期，利率和持有成本雙降，亦是支持金價續揚的原因。

受惠美啟動減息周期 投行普遍對金價展望持樂觀態度，麥格理、花旗及美銀均預計，明年金價有望挑戰3,000美元大關；高盛料明年中前見2,700美元；摩根大通的明年金價目標為2,850美元；瑞銀預計明年第三季見2,900美元；澳新銀行料明年底挑戰2,900美元。上古國際集團董事梁彥穎指出，現在美國減息周期剛開始，黃金價格很大機會續獲支持，預料短期之內可升穿2,700美元。

針對10月部署，獨立外匯商品分析師盧楚仁稱，黃金短線有「炒過龍」迹象，儘管不排除短暫升穿2,700美元的機會，但若聯儲局稍後時間釋放鷹派信號而令美匯轉強，金價表現會受拖累，料金價10月波幅介乎2,500至2,700美元，有貨者可先持有，其後趁升至高位沽出。

世界黃金協會高級市場策略師John Reade則稱，黃金本質是地緣政治礦產，隨着地緣政治緊張局勢加劇，加上利率下降，各國央行增持黃金儲備，中國投資者紛湧入，均帶動金價在今年打破多項紀錄，已衝破約30個歷史高點。惟這些都是短期因素，從10至20年的長期角度看，金價升幅或更溫和，可能只會較美國通脹率高2至3%。

期油預計64關有支持 油價方面，隨着黎巴嫩真主黨確認其「舵手」納斯魯拉在以軍空襲中死亡，中東地緣緊張局勢隨時急升溫，昨便傳來伊朗擬空襲以色列，刺激油價止跌回升，高盛料石油市場當前缺少戰爭風險溢價，其分析師Lindsay Matcham稱，在真主黨和以色列之間衝突進一步升級，若衝突涉及霍爾木茲海峽的潛在關閉，這可能會導致當地油價飆升。因此，10月油價表現難測，但單邊做淡須審慎，為突如其來的地緣政治風險作好準備。

盧楚仁指，環球經濟下行續令國際油價在10月走勢疲弱，料紐約期油徘徊在每桶64至74美元，投資者可趁高沽。