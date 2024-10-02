積金港股上月暫漲6.7％贏美股

本港強積金分類平均表現

中港股市近期氣勢如虹，是否瞓身將強積金（MPF）泊入相關基金亦是市場焦點。基金研究公司晨星（亞洲）數據顯示，9月截至25日止，港股與中國及大中華股票基金是升幅首兩大基金，各升6.76%及5.67%，年內累計亦升12.19%及12.23%，表現不遜於近年市場熱捧的美股基金，而美股基金9月及首9月升幅為0.98%及18.4%。

市盈率低 睇高一線 上古國際集團董事梁彥穎認為，由於港股市盈率低且派息率高，可睇高一線，建議較年輕的打工仔可以進取策略，考慮80%股票、20%債券的投資組合，其中中國及香港佔40%，另外20%放眼亞洲股市，餘下的40%可聚焦美歐股市，以及高評級及存續期較長的債券。

他又認為，若打工仔需要減倉美股、日股或歐股，因觀乎相關地區市盈率已太高，而且美國聯儲局繼續減息意味經濟繼續走弱，所以需要重新執倉。

至於較年長、投資屬保守型的打工仔，他指債券及股票的佔比可以是「八二之比」，因減息會令債價上升，就算不會將債券賣出，長期都可收4至5厘利息，不失為不錯的收入來源。

55%女士用AI平台管理MPF 另邊廂，人工智能（AI）近年大放異彩，不僅成為科技界及投資界的焦點，就連打工仔的強積金投資組合亦可參考AI提供的建議方案，減少「選擇困難症」的煩惱。本港強積金受託人宏利，現時與AutoML Capital及Syfe兩家創新財富科技平台合作。宏利的強積金成員可以透過上述兩家公司的運算工具，了解自己適合甚麼類型的投資方案、基金等。

宏利香港及澳門退休業務部主管何精怡稱，該企於平台試行的首階段（即5月至8月）期間，以電郵邀請11萬客戶試用，回覆率逾2%，看到各個年齡層的打工仔管理強積金的心態各有不同。

何提及，使用該平台的用戶有55%屬女性，反映她們更渴求金融理財支援。至於年齡介乎35至44歲的成員於數碼平台上最為活躍，反映他們最經常定期檢視強積金資產，以及最理解如何妥善管理強積金。一批45至54歲的成員，在管理強積金帳戶時則信心不足。

她表示，隨着該智能平台的第2階段開放予宏利所有199萬位強積金成員，並由9月起至12月運行，冀可協助一批45至54歲的強積金成員，妥善管理強積金資產配置，培養定期檢視投資組合的習慣。

不過，她補充，由於亞洲人普遍着重理財私隱，只喜歡與近親及朋友分享財政情況，反之與外界的分享意欲偏低，故冀平台做到帶頭作用，減輕分享財務表現的顧忌。